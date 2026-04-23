Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 322 550 осіб (+1 110 за добу), 11 888 танків, 40 574 артсистеми, 24 441 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 322 550 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб
  • танків – 11 888 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од.
  • артилерійських систем – 40 574 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 752 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 351 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од.
  • спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.

Честь і хвала нашим Воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
23.04.2026 07:08 Відповісти
"Не опять, а снова" (с):

23.04.2026 07:49 Відповісти
Врожайна доба на фронтах! 👍 Слава Воїнам ЗСУ!
23.04.2026 07:54 Відповісти
Смерть ****************..
23.04.2026 08:51 Відповісти
Минув 4446 день москальсько-української війни.
274!!! одиниці знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Броня норм, арта, ППО, спецтехніка та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 322 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
23.04.2026 08:53 Відповісти
23.04.2026 08:59 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
23.04.2026 09:57 Відповісти
 
 