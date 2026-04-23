На Полтавщине мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над тремя малолетними

Ювенальные прокуроры Миргородской окружной прокуратуры доказали вину жителя одного из сел Полтавской области в сексуальном насилии и изнасиловании трёх малолетних девочек. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Изнасиловал малолетних родственниц

Обвиняемому на момент совершения преступлений было 43 года. Потерпевшим — пять, шесть и девять лет. Девочки были родственницами и проживали по соседству с мужчиной.

По данным следствия, он пользовался доверием детей, обещал угостить их сладостями и таким образом заманивал в свой дом. Там совершал в отношении них преступления. Отдельные эпизоды происходили также в доме потерпевших, когда взрослых не было рядом.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину отрицал. В то же время суд признал его виновным на основании собранных доказательств, а также результатов судебно-медицинских и психологических экспертиз.

