Новости Изнасилование детей
На Полтавщине мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над тремя малолетними

Ювенальные прокуроры Миргородской окружной прокуратуры доказали вину жителя одного из сел Полтавской области в сексуальном насилии и изнасиловании трёх малолетних девочек. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Изнасиловал малолетних родственниц

Обвиняемому на момент совершения преступлений было 43 года. Потерпевшим — пять, шесть и девять лет. Девочки были родственницами и проживали по соседству с мужчиной.

По данным следствия, он пользовался доверием детей, обещал угостить их сладостями и таким образом заманивал в свой дом. Там совершал в отношении них преступления. Отдельные эпизоды происходили также в доме потерпевших, когда взрослых не было рядом.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину отрицал. В то же время суд признал его виновным на основании собранных доказательств, а также результатов судебно-медицинских и психологических экспертиз.

Як завжди що не негідник та злочинець то якийсь заброньований і в поле зору ТЦК та поліції не потрапляв.
23.04.2026 18:26 Ответить
а має бути - 42 роки, по 14 років за кожну дитину
23.04.2026 19:10 Ответить
 
 