На Полтавщині чоловіка засуджено до 14 років ув’язнення за сексуальне насильство над трьома малолітніми

Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури довели вину мешканця одного із сіл Полтавщини у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гвалтував малолітніх родичок

Обвинуваченому на момент вчинення злочинів було 43 роки. Потерпілим - п’ять, шість і дев’ять років. Дівчата були родичками та проживали по сусідству з чоловіком.

За даними слідства, він користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку. Там вчиняв щодо них злочини. Окремі епізоди відбувалися також у будинку потерпілих, коли дорослих не було поруч.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував. Водночас суд визнав його винним на підставі зібраних доказів, а також результатів судово-медичних і психологічних експертиз.

