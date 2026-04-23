На Полтавщині чоловіка засуджено до 14 років ув’язнення за сексуальне насильство над трьома малолітніми
Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури довели вину мешканця одного із сіл Полтавщини у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Гвалтував малолітніх родичок
Обвинуваченому на момент вчинення злочинів було 43 роки. Потерпілим - п’ять, шість і дев’ять років. Дівчата були родичками та проживали по сусідству з чоловіком.
За даними слідства, він користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку. Там вчиняв щодо них злочини. Окремі епізоди відбувалися також у будинку потерпілих, коли дорослих не було поруч.
Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував. Водночас суд визнав його винним на підставі зібраних доказів, а також результатів судово-медичних і психологічних експертиз.
