РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников
В 19:54 - сообщается о движении ударных беспилотников:
- курсом на г. Харьков с севера.
- на востоке и на севере Черниговской области, курс западный.
- в Черкасской области, курс на н.п. Городище.
- в Николаевской области, курс северный.
В 20:12 - БПЛА из Черкасской области курсом на Кировоградскую область.
В 20:35 — БПЛА в направлении г. Запорожья.
Обновленная информация
В 21:13 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 21:17 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на севере Сумщины.
В 21:20 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине.
В 21:31 - БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Володимир Омельянов
