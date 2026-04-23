РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских беспилотников

В 19:54 - сообщается о движении ударных беспилотников: 

  • курсом на г. Харьков с севера.
  • на востоке и на севере Черниговской области, курс западный.
  • в Черкасской области, курс на н.п. Городище.
  • в Николаевской области, курс северный.

В 20:12 - БПЛА из Черкасской области курсом на Кировоградскую область.

В 20:35 — БПЛА в направлении г. Запорожья.

Обновленная информация

В 21:13 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:17 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на севере Сумщины.

В 21:20 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине.

В 21:31 - БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Житомирской области: погибла женщина

Коли вже здохне нарешті найкривавіший світовий терорист злочинець путін ? може тоді почалася на росії бунт і смута.
