РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских беспилотников

В 19:54 - сообщается о движении ударных беспилотников:

курсом на г. Харьков с севера.

на востоке и на севере Черниговской области, курс западный.

в Черкасской области, курс на н.п. Городище.

в Николаевской области, курс северный.

В 20:12 - БПЛА из Черкасской области курсом на Кировоградскую область.

В 20:35 — БПЛА в направлении г. Запорожья.

Обновленная информация

В 21:13 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:17 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на севере Сумщины.

В 21:20 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине.

В 21:31 - БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

