РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників
О 19:54 - Повідомляється про рух ударних безпілотників:
- курсом на м.Харків з півночі.
- на сході на півночі Чернігівщини, курс західний.
- на Черкащині, курс н.п.Городище.
- на Миколаївщині, курс північний.
О 20:12 - БпЛА з Черкащини курсом на Кіровоградщину.
О 20:35 - БпЛА в напрямку м. Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 21:13 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:17 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на півночі Сумщини.
О 21:20 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.
О 21:31 - БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Володимир Омельянов
