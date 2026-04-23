РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників

О 19:54 - Повідомляється про рух ударних безпілотників: 

  • курсом на м.Харків з півночі.
  • на сході на півночі Чернігівщини, курс західний.
  • на Черкащині, курс н.п.Городище.
  • на Миколаївщині, курс північний.

О 20:12 - БпЛА з Черкащини курсом на Кіровоградщину.

О 20:35 - БпЛА в напрямку м. Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 21:13 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:17 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на півночі Сумщини.

О 21:20 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.

О 21:31 - БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Коли вже здохне нарешті найкривавіший світовий терорист злочинець путін ? може тоді почалася на росії бунт і смута.
