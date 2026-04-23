Международное право фактически не действует, мир должен проснуться, - Яценюк

Мир стоит перед угрозой масштабного кризиса из-за разрушения международного права и ослабления демократических институтов.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности, который проходит 23–24 апреля в украинской столице.

Предупреждение о кризисе международного порядка

Яценюк подчеркнул, что длительное нарушение норм международного права и отсутствие ответственности за агрессию приводят к глобальной дестабилизации. Он отметил, что война России против Украины длится уже более десятилетия, а реакция международного сообщества остается недостаточно решительной.

По его словам, в современном мире все чаще игнорируется принцип неотвратимости наказания, а авторитарные режимы получают международное признание, несмотря на свои действия.

"На протяжении 13 лет Россия безнаказанно разрушает и обстреливает Украину. Международное право перестало действовать. Преступников и тиранов встречают красными коврами. Демократия отступает, распадаются альянсы, разрушается доверие между союзниками", – заявил Арсений Яценюк.

Оценка будущего и призыв к действиям

В то же время председатель КФБ выразил осторожный оптимизм в отношении будущего, подчеркнув, что ситуация еще не безнадежна, однако требует решительных изменений в глобальной политике.

Он подчеркнул, что мир оказался в условиях, когда вопрос сохранения демократии и международного порядка больше не является теоретическим, а имеет практическое значение для выживания государств.

"Есть ли свет впереди? Я настроен позитивно, думаю, что да. Но мы живем во времена, когда этот вопрос больше не является риторическим", – отметил Яценюк.

Также он добавил, что эгоизм, ложь и политический цинизм подталкивают мир к опасной границе, и призвал международное сообщество к переосмыслению своих подходов.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне во время Киевского форума по безопасности заявил, что Украина сохранила свой суверенитет, и мы получили яркий пример способности адаптироваться под давлением и в условиях войны.

