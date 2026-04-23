РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9159 посетителей онлайн
Новости Киевский форум по безопасности
1 210 42

Международное право фактически не действует, мир должен проснуться, - Яценюк

Яценюк на Киевском форуме по безопасности

Мир стоит перед угрозой масштабного кризиса из-за разрушения международного права и ослабления демократических институтов.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности, который проходит 23–24 апреля в украинской столице.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предупреждение о кризисе международного порядка

Яценюк подчеркнул, что длительное нарушение норм международного права и отсутствие ответственности за агрессию приводят к глобальной дестабилизации. Он отметил, что война России против Украины длится уже более десятилетия, а реакция международного сообщества остается недостаточно решительной.

По его словам, в современном мире все чаще игнорируется принцип неотвратимости наказания, а авторитарные режимы получают международное признание, несмотря на свои действия.

"На протяжении 13 лет Россия безнаказанно разрушает и обстреливает Украину. Международное право перестало действовать. Преступников и тиранов встречают красными коврами. Демократия отступает, распадаются альянсы, разрушается доверие между союзниками", – заявил Арсений Яценюк.

Оценка будущего и призыв к действиям

В то же время председатель КФБ выразил осторожный оптимизм в отношении будущего, подчеркнув, что ситуация еще не безнадежна, однако требует решительных изменений в глобальной политике.

Он подчеркнул, что мир оказался в условиях, когда вопрос сохранения демократии и международного порядка больше не является теоретическим, а имеет практическое значение для выживания государств.

"Есть ли свет впереди? Я настроен позитивно, думаю, что да. Но мы живем во времена, когда этот вопрос больше не является риторическим", – отметил Яценюк.

Также он добавил, что эгоизм, ложь и политический цинизм подталкивают мир к опасной границе, и призвал международное сообщество к переосмыслению своих подходов.

  • Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне во время Киевского форума по безопасности заявил, что Украина сохранила свой суверенитет, и мы получили яркий пример способности адаптироваться под давлением и в условиях войны.

Автор: 

Яценюк Арсений (7810) Киевский форум по безопасности (158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Що за цирк, одне і теж світ має прокинутися, світ має прокинутися.... Та прекрасно в світі всі все бачать та розуміють. Всі ці заклики для марафону. У кожної аудиторії свій телемарафон. Десь Сєня, десь Зєля, десь уйло, Трамп ітд. але все рівно просто шоу для отари🤬
показать весь комментарий
23.04.2026 22:46 Ответить
+4
ЯКІ ЛЮДИ)
показать весь комментарий
23.04.2026 22:27 Ответить
+4
у нас теж нічого не діє! ти вжек давно мав бути за гратами а не на віллі в Маямі!
показать весь комментарий
23.04.2026 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЯКІ ЛЮДИ)
показать весь комментарий
23.04.2026 22:27 Ответить
Ага. саме ті люди, до яких приїзджають ПРИНЦИ Британії
До вас останнього разу коли то було?
показать весь комментарий
23.04.2026 22:33 Ответить
Тільки не згадуйте про стіну Яценюка, я вас прошу.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:43 Ответить
Ага. Скучили за ним. Сильно )
показать весь комментарий
23.04.2026 22:29 Ответить
Я теж скучив за часами коли над головами не літали дрони і ракети, з країни не тікали люди, зарплати росли, про загибель кожного воїна на лінії зіткнення повідомляли окремо в усіх новинах, а дегенеративні наркоманські клоуни смішили бидло на своїх бидло-концертах і можна було не чути і не бачити їх ублюдські пики з кожної праски і на кожному стовпі.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:34 Ответить
у нас теж нічого не діє! ти вжек давно мав бути за гратами а не на віллі в Маямі!
показать весь комментарий
23.04.2026 22:33 Ответить
Тут мова не про Умєрова.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:38 Ответить
@Грицько Добрий - як вважаеш, у цього "украiнця" виникало бажання пiти боронити свою Украiну? Чи це стосуеться виключно Тарасикiв з Полонини?
показать весь комментарий
23.04.2026 22:34 Ответить
Світове право накрилося в 2014 р - чи в 2008 р
показать весь комментарий
23.04.2026 22:34 Ответить
Треба було яценюку з гройсманом, ригоАНАЛІВ вішати з 2015 року, разом з єрмаком, татаровим, гетьманцевим, кравцем, портновим…
А то ригоАНАЛЬНІ - Українців убивали, а їх простили за гроші та й відпустили, щоб далі гадили Україні!!
Украінці убиті, а ригоАНАЛИ вільні…
показать весь комментарий
23.04.2026 22:35 Ответить
Кого ще треба повiшати?
показать весь комментарий
23.04.2026 22:38 Ответить
Списки люстрованих вірьовкою поторочі, з 2019 року, будь висвітлювати у ЗМІ!! Я так думаю, що це не ви були з КабМіндічами на цирлах???
показать весь комментарий
23.04.2026 22:44 Ответить
А, так ви руськiй?
Чому тодi на мовi? Переходьте на свiй рiдний йазик.

Це лише руськi хочуть знищувати iнакомислячих та використовувати адмiнресурс для затикання рота. У iнших цивiлiзованих народiв, люстрацiя - це демократичнi вибори.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:52 Ответить
Шановний петров без баширова, ви маніпулюєте!! Або запарєбрікавай або вішайте ригоАНАЛЬНУ сволоту з КабМіндічами !!
А єлозить задом перед убивцями Українців, це злочин! Тому і вішати треба, як це робилося в Нюрнберзі та Сирії, після втечі асада на мацковію!!! А Українцям руки не дали звільнити оті, що з кулявлобим та рюкзакяном ігройсменом, забалакали це питання!!! Але ж ви місцеви чи запарєбрікавай, якщо так єлозите задом і маніпулюєте?.?.??
показать весь комментарий
23.04.2026 23:04 Ответить
Чому ви не можете спiлкуватись зрозумiлою чистою мовою? Украiнська - не ваша нативна?

Коли ви звинувачуете опонента у манiпуляцiях - це автоматично зобов'язуе вас уточнювати де саме ця манiпуляцiя - це пояснюють на фiлософii в будь-якому вишi вже рокiв сто.

Без пояснень - це скорiше схоже на iстерику з багатьма знаками оклику та питання.

Коротше - приймiть пiгулки.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:28 Ответить
та то все в прошлом времени, а сейчас у цапчиков очень хорошо горит в Туапсе и не только. А это очень даже хорошо! Нефтянка ихня кровь экономики во всех смыслах
показать весь комментарий
23.04.2026 23:03 Ответить
Ну не можна бути таким брехливим,а може і тупим
показать весь комментарий
23.04.2026 22:42 Ответить
Ну може Сеня трохи і прибріхує, але тупим його я б не назвав. Все мати і за це нічого не мати - це треба вміти.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:46 Ответить
Колись його запитали - на що ви живете без посади - рантьє - живу на %
показать весь комментарий
23.04.2026 22:57 Ответить
Міжнародне право було порушено в 2008році,коли московія напала на Грузію.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:41 Ответить
раньше, когда сша под предлогом оружия массового уничтожения (фейк) окупировали Ирак.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:05 Ответить
Ви нiчого не сплутали?

ПАСЕ вже приймали резолюцiю, викладали пояснення, i поставили крапку.
https://pace.coe.int/en/files/17681/html

п.5: However, the initiation of shelling of Tskhinvali without warning by the Georgian military, on 7 August 2008, marked a new level of escalation

Перекладаю: втiм, iнiцiйований грузинськими вiйськовими без попередження обстрiл Цхiнвалi 7 августа 2008, привiв до нового рiвня ескалацii.

А ще можете перечитати доклад N°195 - там багато цiкавого знайдете. Чи не довiряете Европi?
показать весь комментарий
23.04.2026 23:37 Ответить
Так может оно на паузе, как и у нас?
показать весь комментарий
23.04.2026 22:42 Ответить
Фронт змін, Народний фронт. Вже п'ятий рік реальний фронт а очільник всіх фронтів не на фронті. Якось невдобно получається
показать весь комментарий
23.04.2026 22:45 Ответить
Але в глибині душі він в окопах з хлопцями.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:48 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2026 22:46 Ответить
Сеня, я не наблюдаю вас в окопах. Я дам вам парабеллум...
показать весь комментарий
23.04.2026 23:19 Ответить
Сння розумний хлопец , він порядна Людина і патріот України ...а от аваков мудило , його підставив політично ,
показать весь комментарий
23.04.2026 23:19 Ответить
Сеня ...
показать весь комментарий
23.04.2026 23:24 Ответить
Ахахахаххахаххахахахххааа...
показать весь комментарий
23.04.2026 23:44 Ответить
Сеня почни для початку з Українського права, а потім можеш і на міжпланетну переходити.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:24 Ответить
Хто ж нам всім допоможе? Звичайно красивий, розумний, героїчний кулявлоб Яценюк! Ум,честь та совість нашої епохи! Яценюка на царство!
показать весь комментарий
23.04.2026 23:25 Ответить
Яйценюх, де твій фронт народний, який продав я Вікову?
показать весь комментарий
23.04.2026 23:53 Ответить
продався
...Авакову?
показать весь комментарий
23.04.2026 23:54 Ответить
Міжнародне право виявилося звичайною джентельменською угодою. Воно не може діяти, поки не буде міжнародної держави з міжнародним силовим апаратом і урядом. Тобто, єдина планетарна держава.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:55 Ответить
Всі екси торгують обличчям на форумі, за рахунок Пінчука, зятя Кучми, батька українського олігархату.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:57 Ответить
 
 