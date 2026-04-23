Международное право фактически не действует, мир должен проснуться, - Яценюк
Мир стоит перед угрозой масштабного кризиса из-за разрушения международного права и ослабления демократических институтов.
Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности, который проходит 23–24 апреля в украинской столице.
Предупреждение о кризисе международного порядка
Яценюк подчеркнул, что длительное нарушение норм международного права и отсутствие ответственности за агрессию приводят к глобальной дестабилизации. Он отметил, что война России против Украины длится уже более десятилетия, а реакция международного сообщества остается недостаточно решительной.
По его словам, в современном мире все чаще игнорируется принцип неотвратимости наказания, а авторитарные режимы получают международное признание, несмотря на свои действия.
"На протяжении 13 лет Россия безнаказанно разрушает и обстреливает Украину. Международное право перестало действовать. Преступников и тиранов встречают красными коврами. Демократия отступает, распадаются альянсы, разрушается доверие между союзниками", – заявил Арсений Яценюк.
Оценка будущего и призыв к действиям
В то же время председатель КФБ выразил осторожный оптимизм в отношении будущего, подчеркнув, что ситуация еще не безнадежна, однако требует решительных изменений в глобальной политике.
Он подчеркнул, что мир оказался в условиях, когда вопрос сохранения демократии и международного порядка больше не является теоретическим, а имеет практическое значение для выживания государств.
"Есть ли свет впереди? Я настроен позитивно, думаю, что да. Но мы живем во времена, когда этот вопрос больше не является риторическим", – отметил Яценюк.
Также он добавил, что эгоизм, ложь и политический цинизм подталкивают мир к опасной границе, и призвал международное сообщество к переосмыслению своих подходов.
- Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне во время Киевского форума по безопасности заявил, что Украина сохранила свой суверенитет, и мы получили яркий пример способности адаптироваться под давлением и в условиях войны.
Це лише руськi хочуть знищувати iнакомислячих та використовувати адмiнресурс для затикання рота. У iнших цивiлiзованих народiв, люстрацiя - це демократичнi вибори.
Коли ви звинувачуете опонента у манiпуляцiях - це автоматично зобов'язуе вас уточнювати де саме ця манiпуляцiя - це пояснюють на фiлософii в будь-якому вишi вже рокiв сто.
Без пояснень - це скорiше схоже на iстерику з багатьма знаками оклику та питання.
ПАСЕ вже приймали резолюцiю, викладали пояснення, i поставили крапку.
https://pace.coe.int/en/files/17681/html
п.5: However, the initiation of shelling of Tskhinvali without warning by the Georgian military, on 7 August 2008, marked a new level of escalation
Перекладаю: втiм, iнiцiйований грузинськими вiйськовими без попередження обстрiл Цхiнвалi 7 августа 2008, привiв до нового рiвня ескалацii.
А ще можете перечитати доклад N°195 - там багато цiкавого знайдете. Чи не довiряете Европi?
