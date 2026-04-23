Міжнародне право фактично не діє, світ має прокинутися, - Яценюк

Світ стоїть перед ризиком масштабної кризи через руйнування міжнародного права та ослаблення демократичних інститутів.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках Арсеній Яценюк під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму, що проходить 23–24 квітня в українській столиці.

Попередження про кризу міжнародного порядку

Яценюк наголосив, що тривале порушення норм міжнародного права та відсутність відповідальності за агресію призводять до глобальної дестабілізації. Він зазначив, що війна Росії проти України триває вже понад десятиліття, а реакція міжнародної спільноти залишається недостатньо рішучою.

За його словами, у сучасному світі дедалі частіше ігнорується принцип невідворотності покарання, а авторитарні режими отримують міжнародне визнання попри свої дії.

"Впродовж 13 років Росія руйнує та обстрілює Україну безкарно. Міжнародне право перестало діяти. Злочинців і тиранів вітають червоними доріжками. Демократія відступає, розпадаються альянси, руйнується довіра між союзниками", – заявив Арсеній Яценюк.

Оцінка майбутнього та заклик до дій

Водночас голова КБФ висловив обережний оптимізм щодо майбутнього, наголосивши, що ситуація ще не є безнадійною, однак вимагає рішучих змін у глобальній політиці.

Він підкреслив, що світ опинився в умовах, коли питання збереження демократії та міжнародного порядку більше не є теоретичним, а має практичне значення для виживання держав.

"Чи є світло попереду? Я позитивно налаштований, думаю, що так. Але ми живемо в часи, коли це питання більше не є риторичним", – зазначив Яценюк.

Також він додав, що егоїзм, брехня та політичний цинізм підштовхують світ до небезпечної межі, і закликав міжнародну спільноту до переосмислення своїх підходів.

Раніше голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драґоне під час Київського Безпекового Форуму заявив, що Україна зберегла свій суверенітет, і ми отримали яскравий приклад здатності адаптуватися під тиском та в умовах війни.

