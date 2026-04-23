1 178 41

Міжнародне право фактично не діє, світ має прокинутися, - Яценюк

Яценюк на Київському Безпековому Форумі

Світ стоїть перед ризиком масштабної кризи через руйнування міжнародного права та ослаблення демократичних інститутів.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках Арсеній Яценюк під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму, що проходить 23–24 квітня в українській столиці.

Попередження про кризу міжнародного порядку

Яценюк наголосив, що тривале порушення норм міжнародного права та відсутність відповідальності за агресію призводять до глобальної дестабілізації. Він зазначив, що війна Росії проти України триває вже понад десятиліття, а реакція міжнародної спільноти залишається недостатньо рішучою.

За його словами, у сучасному світі дедалі частіше ігнорується принцип невідворотності покарання, а авторитарні режими отримують міжнародне визнання попри свої дії.

"Впродовж 13 років Росія руйнує та обстрілює Україну безкарно. Міжнародне право перестало діяти. Злочинців і тиранів вітають червоними доріжками. Демократія відступає, розпадаються альянси, руйнується довіра між союзниками", – заявив Арсеній Яценюк.

Оцінка майбутнього та заклик до дій

Водночас голова КБФ висловив обережний оптимізм щодо майбутнього, наголосивши, що ситуація ще не є безнадійною, однак вимагає рішучих змін у глобальній політиці.

Він підкреслив, що світ опинився в умовах, коли питання збереження демократії та міжнародного порядку більше не є теоретичним, а має практичне значення для виживання держав.

"Чи є світло попереду? Я позитивно налаштований, думаю, що так. Але ми живемо в часи, коли це питання більше не є риторичним", – зазначив Яценюк.

Також він додав, що егоїзм, брехня та політичний цинізм підштовхують світ до небезпечної межі, і закликав міжнародну спільноту до переосмислення своїх підходів.

  • Раніше голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драґоне під час Київського Безпекового Форуму заявив, що Україна зберегла свій суверенітет, і ми отримали яскравий приклад здатності адаптуватися під тиском та в умовах війни.

Автор: 

Яценюк Арсеній (2556) Київський безпековий форум (180)
Топ коментарі
Що за цирк, одне і теж світ має прокинутися, світ має прокинутися.... Та прекрасно в світі всі все бачать та розуміють. Всі ці заклики для марафону. У кожної аудиторії свій телемарафон. Десь Сєня, десь Зєля, десь уйло, Трамп ітд. але все рівно просто шоу для отари🤬
23.04.2026 22:46 Відповісти
ЯКІ ЛЮДИ)
23.04.2026 22:27 Відповісти
у нас теж нічого не діє! ти вжек давно мав бути за гратами а не на віллі в Маямі!
23.04.2026 22:33 Відповісти
ЯКІ ЛЮДИ)
23.04.2026 22:27 Відповісти
Ага. саме ті люди, до яких приїзджають ПРИНЦИ Британії
До вас останнього разу коли то було?
23.04.2026 22:33 Відповісти
Тільки не згадуйте про стіну Яценюка, я вас прошу.
23.04.2026 22:43 Відповісти
Ага. Скучили за ним. Сильно )
23.04.2026 22:29 Відповісти
Я теж скучив за часами коли над головами не літали дрони і ракети, з країни не тікали люди, зарплати росли, про загибель кожного воїна на лінії зіткнення повідомляли окремо в усіх новинах, а дегенеративні наркоманські клоуни смішили бидло на своїх бидло-концертах і можна було не чути і не бачити їх ублюдські пики з кожної праски і на кожному стовпі.
23.04.2026 23:34 Відповісти
23.04.2026 22:33 Відповісти
Тут мова не про Умєрова.
23.04.2026 22:38 Відповісти
@Грицько Добрий - як вважаеш, у цього "украiнця" виникало бажання пiти боронити свою Украiну? Чи це стосуеться виключно Тарасикiв з Полонини?
23.04.2026 22:34 Відповісти
Світове право накрилося в 2014 р - чи в 2008 р
23.04.2026 22:34 Відповісти
Треба було яценюку з гройсманом, ригоАНАЛІВ вішати з 2015 року, разом з єрмаком, татаровим, гетьманцевим, кравцем, портновим…
А то ригоАНАЛЬНІ - Українців убивали, а їх простили за гроші та й відпустили, щоб далі гадили Україні!!
Украінці убиті, а ригоАНАЛИ вільні…
23.04.2026 22:35 Відповісти
Кого ще треба повiшати?
23.04.2026 22:38 Відповісти
Списки люстрованих вірьовкою поторочі, з 2019 року, будь висвітлювати у ЗМІ!! Я так думаю, що це не ви були з КабМіндічами на цирлах???
23.04.2026 22:44 Відповісти
А, так ви руськiй?
Чому тодi на мовi? Переходьте на свiй рiдний йазик.

Це лише руськi хочуть знищувати iнакомислячих та використовувати адмiнресурс для затикання рота. У iнших цивiлiзованих народiв, люстрацiя - це демократичнi вибори.
23.04.2026 22:52 Відповісти
Шановний петров без баширова, ви маніпулюєте!! Або запарєбрікавай або вішайте ригоАНАЛЬНУ сволоту з КабМіндічами !!
А єлозить задом перед убивцями Українців, це злочин! Тому і вішати треба, як це робилося в Нюрнберзі та Сирії, після втечі асада на мацковію!!! А Українцям руки не дали звільнити оті, що з кулявлобим та рюкзакяном ігройсменом, забалакали це питання!!! Але ж ви місцеви чи запарєбрікавай, якщо так єлозите задом і маніпулюєте?.?.??
23.04.2026 23:04 Відповісти
Чому ви не можете спiлкуватись зрозумiлою чистою мовою? Украiнська - не ваша нативна?

Коли ви звинувачуете опонента у манiпуляцiях - це автоматично зобов'язуе вас уточнювати де саме ця манiпуляцiя - це пояснюють на фiлософii в будь-якому вишi вже рокiв сто.

Без пояснень - це скорiше схоже на iстерику з багатьма знаками оклику та питання.

Коротше - приймiть пiгулки.
23.04.2026 23:28 Відповісти
та то все в прошлом времени, а сейчас у цапчиков очень хорошо горит в Туапсе и не только. А это очень даже хорошо! Нефтянка ихня кровь экономики во всех смыслах
23.04.2026 23:03 Відповісти
Ну не можна бути таким брехливим,а може і тупим
23.04.2026 22:42 Відповісти
Ну може Сеня трохи і прибріхує, але тупим його я б не назвав. Все мати і за це нічого не мати - це треба вміти.
23.04.2026 22:46 Відповісти
Колись його запитали - на що ви живете без посади - рантьє - живу на %
23.04.2026 22:57 Відповісти
Міжнародне право було порушено в 2008році,коли московія напала на Грузію.
23.04.2026 22:41 Відповісти
раньше, когда сша под предлогом оружия массового уничтожения (фейк) окупировали Ирак.
23.04.2026 23:05 Відповісти
Ви нiчого не сплутали?

ПАСЕ вже приймали резолюцiю, викладали пояснення, i поставили крапку.
https://pace.coe.int/en/files/17681/html

п.5: However, the initiation of shelling of Tskhinvali without warning by the Georgian military, on 7 August 2008, marked a new level of escalation

Перекладаю: втiм, iнiцiйований грузинськими вiйськовими без попередження обстрiл Цхiнвалi 7 августа 2008, привiв до нового рiвня ескалацii.

А ще можете перечитати доклад N°195 - там багато цiкавого знайдете. Чи не довiряете Европi?
23.04.2026 23:37 Відповісти
Так может оно на паузе, как и у нас?
23.04.2026 22:42 Відповісти
Фронт змін, Народний фронт. Вже п'ятий рік реальний фронт а очільник всіх фронтів не на фронті. Якось невдобно получається
23.04.2026 22:45 Відповісти
Але в глибині душі він в окопах з хлопцями.
23.04.2026 22:48 Відповісти
23.04.2026 22:46 Відповісти
Сеня, я не наблюдаю вас в окопах. Я дам вам парабеллум...
23.04.2026 23:19 Відповісти
Сння розумний хлопец , він порядна Людина і патріот України ...а от аваков мудило , його підставив політично ,
23.04.2026 23:19 Відповісти
Сеня ...
23.04.2026 23:24 Відповісти
Ахахахаххахаххахахахххааа...
23.04.2026 23:44 Відповісти
Сеня почни для початку з Українського права, а потім можеш і на міжпланетну переходити.
23.04.2026 23:24 Відповісти
Хто ж нам всім допоможе? Звичайно красивий, розумний, героїчний кулявлоб Яценюк! Ум,честь та совість нашої епохи! Яценюка на царство!
23.04.2026 23:25 Відповісти
Яйценюх, де твій фронт народний, який продав я Вікову?
23.04.2026 23:53 Відповісти
продався
...Авакову?
23.04.2026 23:54 Відповісти
Міжнародне право виявилося звичайною джентельменською угодою. Воно не може діяти, поки не буде міжнародної держави з міжнародним силовим апаратом і урядом. Тобто, єдина планетарна держава.
23.04.2026 23:55 Відповісти
 
 