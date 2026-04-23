РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9159 посетителей онлайн
Новости Мониторинг телемарафона
442 12

Власть выделила еще 0,6 млрд грн на единый телемарафон, - Железняк

Средства на Единый марафон

Власти решили без проведения конкурса выделить бюджетные средства в размере 600 миллионов гривен на единый телемарафон новостей. Час эфира обходится почти в 170 тысяч гривен.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Направление средств на марафон

По его словам, на фоне сообщений об отсрочке финансового кризиса власти направили еще 0,6 млрд грн бюджетных средств на финансирование телемарафона. Это видно из государственной электронной системы публичных закупок Prozorro.

В частности, средства распределили между несколькими медиакомпаниями:

  • 179 млн грн получила "Студия 1+1",
  • 179 — "СЛМ новости",
  • 179 млн грн (из расчета 169 тыс. грн за час контента без НДС) — "Мы-Украина",
  • 100 млн грн — "Интер".

Стоимость часа контента

Отдельно депутат обратил внимание на разницу в стоимости производства одного часа контента.

  • По приведенным им данным, самым дорогим является производство на "Мы-Украина" — 169 тыс. грн за час без НДС. Для "Студии 1+1" этот показатель составляет 130,6 тыс. грн, для "СЛМ новости" — 115 тыс. грн, а для "Интера" — 96 тыс. грн за час.

В то же время Железняк высказал предположение о связи одного из вещателей с властью, риторически спросив: "Угадаете, какая из них создана специально под Офис и Ермака?"

Автор: 

финансирование телемарафон Железняк Ярослав
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Оце я розумiю дiло.

А то мiни, дрони ...

У нас е власна секретна зброя масового ураження. Потужна. Скажите, как его зовут?
показать весь комментарий
23.04.2026 23:18 Ответить
+3
ЗЕпаскуди
показать весь комментарий
23.04.2026 23:19 Ответить
+3
АЛЬО, у вас там на фронті захисники голодують, сніг топили, щоб було що пити, а ви гроші курвам даєте на марафон, який 3.5 людини дивиться
показать весь комментарий
23.04.2026 23:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Оце і вся свобода слова по лохоМарафонськи, від стефанчуків-зеленського-свириденко, на 8 році їх вихилясів в Урядовому кварталі !?!?!
показать весь комментарий
23.04.2026 23:42 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
тут помилка в визначенні! навіть одна, справжня, думаюча людина, не буде такий дебілізм дивитись!! чисто визначившись по назві!!
показать весь комментарий
23.04.2026 23:46 Ответить
Головне для банди Зеленського - телемарафон... ''двушка на москву''... і красти-красти-красти.
А Українські воїни на війні проти москальських - ''потерплять'' без їди, без медичної допомоги, без боєкомплекту, без належної заробітної плати...
показать весь комментарий
23.04.2026 23:37 Ответить
Бійці 14-ї ОМБр "непритомніють від голоду та п'ють дощову воду": Міноборони відреагувало на ситуацію Джерело: https://censor.net/ua/n3612115
показать весь комментарий
23.04.2026 23:42 Ответить
тут 600 на марафет, там 200-300 на боді камери, там ще шось ... і 1 ярда не має.
А волонтери повиніі за свій кошт допомогати армії.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:38 Ответить
желєзно! ))
показать весь комментарий
23.04.2026 23:42 Ответить
Марафон! Марафон!
Починаєм розказ,
Хто на світі най, най, найпузиристий!
показать весь комментарий
23.04.2026 23:50 Ответить
600 лямів? Та ну на... Краще потужний донат клянчити. Люди по 100_200 грн. Кидають, в могли перекрити одним махом грошима телемарафону.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:51 Ответить
 
 