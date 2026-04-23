Власть выделила еще 0,6 млрд грн на единый телемарафон, - Железняк
Власти решили без проведения конкурса выделить бюджетные средства в размере 600 миллионов гривен на единый телемарафон новостей. Час эфира обходится почти в 170 тысяч гривен.
Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Направление средств на марафон
По его словам, на фоне сообщений об отсрочке финансового кризиса власти направили еще 0,6 млрд грн бюджетных средств на финансирование телемарафона. Это видно из государственной электронной системы публичных закупок Prozorro.
В частности, средства распределили между несколькими медиакомпаниями:
- 179 млн грн получила "Студия 1+1",
- 179 — "СЛМ новости",
- 179 млн грн (из расчета 169 тыс. грн за час контента без НДС) — "Мы-Украина",
- 100 млн грн — "Интер".
Стоимость часа контента
Отдельно депутат обратил внимание на разницу в стоимости производства одного часа контента.
- По приведенным им данным, самым дорогим является производство на "Мы-Украина" — 169 тыс. грн за час без НДС. Для "Студии 1+1" этот показатель составляет 130,6 тыс. грн, для "СЛМ новости" — 115 тыс. грн, а для "Интера" — 96 тыс. грн за час.
В то же время Железняк высказал предположение о связи одного из вещателей с властью, риторически спросив: "Угадаете, какая из них создана специально под Офис и Ермака?"
А то мiни, дрони ...
У нас е власна секретна зброя масового ураження. Потужна. Скажите, как его зовут?
А Українські воїни на війні проти москальських - ''потерплять'' без їди, без медичної допомоги, без боєкомплекту, без належної заробітної плати...
А волонтери повиніі за свій кошт допомогати армії.
Починаєм розказ,
Хто на світі най, най, найпузиристий!