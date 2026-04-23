Влада виділила ще 0,6 млрд грн на єдиний телемарафон, - Железняк

Кошти на Єдиний марафон

Влада вирішила без проведення конкурсу розподілити бюджетні кошти у розмірі 600 мільйонів гривень на єдиний телемарафон новин. Година ефіру коштує майже 170 тисяч грн.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Спрямування коштів на марафон

За його словами, на тлі повідомлень про відтермінування фінансової кризи влада спрямувала ще 0,6 млрд грн бюджетних коштів на фінансування телемарафону. Це видно з державної електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, кошти розподілили між кількома медіакомпаніями:

  • 179 млн грн отримала "Студія 1+1",
  • 179 — "СЛМ новини",
  • 179 млн грн (із розрахунку 169 тис. грн за годину контенту без ПДВ) — "Ми-Україна",
  • 100 млн грн — "Інтер".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телемарафон "Єдині новини": 96% влади проти 4% опозиції у лютому, - "Детектор медіа"

Вартість години контенту

Окремо депутат звернув увагу на різницю у вартості виробництва однієї години контенту.

  • За наведеними ним даними, найдорожчим є виробництво на "Ми-Україна" — 169 тис. грн за годину без ПДВ. Для "Студії 1+1" цей показник становить 130,6 тис. грн, для "СЛМ новини" — 115 тис. грн, а для "Інтера" — 96 тис. грн за годину.

Водночас Железняк висловив припущення щодо зв’язку одного з мовників із владою, риторично запитавши: "Вгадаєте яка з них створена спеціально під Офіс і Єрмака?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пов'язаний з Міндічем виробник програм для телемарафону залишився без грошей і звільнив більшість співробітників, – ЗМІ

Топ коментарі
+15
Оце я розумiю дiло.

А то мiни, дрони ...

У нас е власна секретна зброя масового ураження. Потужна. Скажите, как его зовут?
показати весь коментар
23.04.2026 23:18 Відповісти
+11
АЛЬО, у вас там на фронті захисники голодують, сніг топили, щоб було що пити, а ви гроші курвам даєте на марафон, який 3.5 людини дивиться
показати весь коментар
23.04.2026 23:21 Відповісти
+10
ЗЕпаскуди
показати весь коментар
23.04.2026 23:19 Відповісти
Оце і вся свобода слова по лохоМарафонськи, від стефанчуків-зеленського-свириденко, на 8 році їх вихилясів в Урядовому кварталі !?!?!
показати весь коментар
23.04.2026 23:42 Відповісти
тут помилка в визначенні! навіть одна, справжня, думаюча людина, не буде такий дебілізм дивитись!! чисто визначившись по назві!!
показати весь коментар
23.04.2026 23:46 Відповісти
Головне для банди Зеленського - телемарафон... ''двушка на москву''... і красти-красти-красти.
А Українські воїни на війні проти москальських - ''потерплять'' без їди, без медичної допомоги, без боєкомплекту, без належної заробітної плати...
показати весь коментар
23.04.2026 23:37 Відповісти
Бійці 14-ї ОМБр "непритомніють від голоду та п'ють дощову воду": Міноборони відреагувало на ситуацію Джерело: https://censor.net/ua/n3612115
показати весь коментар
23.04.2026 23:42 Відповісти
тут 600 на марафет, там 200-300 на боді камери, там ще шось ... і 1 ярда не має.
А волонтери повиніі за свій кошт допомогати армії.
показати весь коментар
23.04.2026 23:38 Відповісти
желєзно! ))
показати весь коментар
23.04.2026 23:42 Відповісти
Марафон! Марафон!
Починаєм розказ,
Хто на світі най, най, найпузиристий!
показати весь коментар
23.04.2026 23:50 Відповісти
600 лямів? Та ну на... Краще потужний донат клянчити. Люди по 100_200 грн. Кидають, в могли перекрити одним махом грошима телемарафону.
показати весь коментар
23.04.2026 23:51 Відповісти
Більше мільярда на марафон, поки критично нема грошей
бл9Ідота зелена, просто клала на всіх😡
показати весь коментар
24.04.2026 00:05 Відповісти
Так і треба! Мосійчучка ж повинна синам за кордон допомагати!
показати весь коментар
24.04.2026 00:11 Відповісти
Ніяк не нажеруться...
показати весь коментар
24.04.2026 00:14 Відповісти
если цель сохранения государства - то все для фронта и подписывать капитуляцию мир при первой возможности
если цель кристализация статуса кво - то надо по максимуму в пропаганду и полицию.
показати весь коментар
24.04.2026 00:21 Відповісти
А в сусідній темі прикомандировані помирають без їжі, води і ***********, щоб ви подавилися зелені покидьки своїм гівномарафоном.
показати весь коментар
24.04.2026 00:30 Відповісти
Зелена клептократія
показати весь коментар
24.04.2026 00:32 Відповісти
Скількм коштуіала година ефіру Громадскького під час Майдану?
Вартість шаурми для Мустафи та кави для Скрипіна?
Були часи журналістики, а зараз лише спогади...
показати весь коментар
24.04.2026 00:41 Відповісти
 
 