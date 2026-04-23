Влада виділила ще 0,6 млрд грн на єдиний телемарафон, - Железняк

Влада вирішила без проведення конкурсу розподілити бюджетні кошти у розмірі 600 мільйонів гривень на єдиний телемарафон новин. Година ефіру коштує майже 170 тисяч грн.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Спрямування коштів на марафон

За його словами, на тлі повідомлень про відтермінування фінансової кризи влада спрямувала ще 0,6 млрд грн бюджетних коштів на фінансування телемарафону. Це видно з державної електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, кошти розподілили між кількома медіакомпаніями:

179 млн грн отримала "Студія 1+1",

179 — "СЛМ новини",

179 млн грн (із розрахунку 169 тис. грн за годину контенту без ПДВ) — "Ми-Україна",

100 млн грн — "Інтер".

Вартість години контенту

Окремо депутат звернув увагу на різницю у вартості виробництва однієї години контенту.

За наведеними ним даними, найдорожчим є виробництво на "Ми-Україна" — 169 тис. грн за годину без ПДВ. Для "Студії 1+1" цей показник становить 130,6 тис. грн, для "СЛМ новини" — 115 тис. грн, а для "Інтера" — 96 тис. грн за годину.

Водночас Железняк висловив припущення щодо зв’язку одного з мовників із владою, риторично запитавши: "Вгадаєте яка з них створена спеціально під Офіс і Єрмака?"

