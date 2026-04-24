Россию и Израиль исключили из числа претендентов на награды Венецианской биеннале

Представителей России и Израиля исключили из списка претендентов на главные награды 61-й Венецианской биеннале.

Как сообщает итальянское издание Adnkronos со ссылкой на решение жюри выставки.

Обе страны остаются среди участников мероприятия, однако не смогут бороться за главные награды - Золотого и Серебряного львов, церемония вручения которых запланирована на 9 мая.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему страны отстранили от наград

Причиной такого решения стали обвинения Международного уголовного суда в адрес лидеров России и Израиля в преступлениях против человечности. Это повлияло на позицию жюри, которое решило не допускать представителей этих государств к борьбе за ключевые награды.

"Представителей России и Израиля не будет среди претендентов на главные награды", - отмечается в сообщении.

Несмотря на это, их участие в самой выставке сохраняется. Национальные павильоны продолжат работу в рамках мероприятия.

Скандал вокруг участия и финансирования

Венецианская биеннале является одним из самых известных форумов современного искусства в мире. Она проходит раз в два года и объединяет художников из разных стран, представляя как тематические проекты, так и национальные экспозиции. Украина участвует в этом мероприятии с 2001 года.

Ранее организаторы заявляли о допуске России к участию в выставке 2026 года. Это стало первым таким решением с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого Европейская комиссия предупредила о возможном отзыве финансирования. В частности, 23 апреля было сообщено о намерении прекратить грантовую поддержку в размере 2 миллионов евро из-за допуска российских представителей к мероприятию.

