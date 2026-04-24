РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости
1 747 15

Россию и Израиль исключили из числа претендентов на награды Венецианской биеннале

Представителей России и Израиля исключили из списка претендентов на главные награды 61-й Венецианской биеннале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении итальянского издания Adnkronos со ссылкой на решение жюри выставки.

Обе страны остаются среди участников мероприятия, однако не смогут бороться за главные награды - Золотого и Серебряного львов, церемония вручения которых запланирована на 9 мая.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему страны отстранили от наград

Причиной такого решения стали обвинения Международного уголовного суда в адрес лидеров России и Израиля в преступлениях против человечности. Это повлияло на позицию жюри, которое решило не допускать представителей этих государств к борьбе за ключевые награды.

"Представителей России и Израиля не будет среди претендентов на главные награды", - отмечается в сообщении.

Несмотря на это, их участие в самой выставке сохраняется. Национальные павильоны продолжат работу в рамках мероприятия.

Скандал вокруг участия и финансирования

Венецианская биеннале является одним из самых известных форумов современного искусства в мире. Она проходит раз в два года и объединяет художников из разных стран, представляя как тематические проекты, так и национальные экспозиции. Украина участвует в этом мероприятии с 2001 года.

Ранее организаторы заявляли о допуске России к участию в выставке 2026 года. Это стало первым таким решением с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого Европейская комиссия предупредила о возможном отзыве финансирования. В частности, 23 апреля было сообщено о намерении прекратить грантовую поддержку в размере 2 миллионов евро из-за допуска российских представителей к мероприятию.

Автор: 

искусство (260) россия (97261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А Ізраїль за що? Це антисемітизм.
показать весь комментарий
24.04.2026 01:34
+3
Понад 1000 артистів та музикантів закликали бойкотувати пісенний конкурс Євробачення-2026 через участь у ньому Ізраїлю.
показать весь комментарий
24.04.2026 04:58
+3
Коли на вашу родину нападе серійний вбивця з сокирою і зарубаю вашу дитину, то ви, будь ласка, ретельнійші обирайте методи захисту.
показать весь комментарий
24.04.2026 05:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.04.2026 01:34
Ізраїль не дуже ретельно вибирає методи захисту. Багатьом у світі це не подобається.
показать весь комментарий
24.04.2026 01:47
Тобі схоже теж не подобається. Друже думай що пишеш бо отримаєш 8 років тюрми за антисемітизм згідно нового закону України. Нільзя таке писати в Україні.
показать весь комментарий
24.04.2026 01:57
та всім італійцям, які наважуться приїхати до України потрібно зразу дати по вісімці а то якось непорядок, таваріщі.
показать весь комментарий
24.04.2026 02:15
показать весь комментарий
24.04.2026 05:42
Ліваки це розуміти не хочуть.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:39
Можливо з часів другої світової світ дуже змінився, але в документах Нюрнбергського трибуналу було записано, що країна, на яку напали, має право на будь які засоби захисту, навіть на такі, які до війни вважалися б протизаконними, і в цьому випадку вони будуть визнані належними. А ми всі пам'ятаємо, з чого все почалося з Ізраїлем. Я не проти міжнародного кримінального суду, але хай він тоді нам розповість, яким ще чином Ізраїль може виключити повторення подій 7 жовтня 2023 року.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:37
А Ісран? А Падлостина? Дуже переживаю за кіношників цих прогресивних націй, в кримінальній чистоті чиїх лідорів не сумніваєтсья жодний міжнародний прокурор Європи.
показать весь комментарий
24.04.2026 02:35
А Іран в них в комітеті по правам людини..
показать весь комментарий
24.04.2026 07:20
Іранцям завжди дають нагороди, це традиція всіх європейських конкурсів. Тим хто не в самому Ірані. ЄС офіційно підтримав напад на Іран. Ізраїль карають за Палестину.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:13
Золотий і срібний леви отримає Трамп
показать весь комментарий
24.04.2026 04:13
показать весь комментарий
24.04.2026 04:58
Починає доходити
показать весь комментарий
24.04.2026 06:45
Грети Тумблер.
показать весь комментарий
24.04.2026 05:43
За Мелонію Трамп.

показать весь комментарий
24.04.2026 08:07
 
 