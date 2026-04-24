РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 028 7

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 323 460 человек (+910 за сутки), 11 892 танка, 40 606 артиллерийских систем, 24 445 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 323 460 (+910) человек 
  • танков – 11 892 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 445 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 40 606 (+32) шт.
  • РСЗО – 1 753 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 353 (+2) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 254 605 (+1 175) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 91 256 (+129) шт.
  • специальная техника – 4 134 (+0) ед.

Автор: 

армия РФ (22573) Генштаб ВС (7920) ликвидация (4332) уничтожение (9632)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розширення зони уражень дронами у глибину дає свої плоди. Це видно по місячній статистиці по арті, РСЗО та автотехниці.
показать весь комментарий
24.04.2026 07:25 Ответить
За даними Левада-Центру, число росіян, які виступають за мирні переговори, досягло 67% - це максимум за весь час спостережень.
Частка прихильників продовження бойових дій впала до мінімуму в 24%.
показать весь комментарий
24.04.2026 07:38 Ответить
ну так, ті хто виступають за мирні переговори звісно ж хочуть зупинитись на тому, що вже окупували, а про те щоб ****** додому у свої міжнародно визнані кордони мова не йде.
показать весь комментарий
24.04.2026 07:43 Ответить
Тай ППО мабуть
показать весь комментарий
24.04.2026 08:55 Ответить
ну це вже за рахунок дронів мідлстрайку. Це вже було помітно з початку року.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:03 Ответить
Минув 4447 день москальсько-української війни.
172!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня та арта норм, ППО та логістика файно.
Це результат 50 місяців повномсаштабного вторгнення.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 323 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:57 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 08:58 Ответить
 
 