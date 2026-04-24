Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 323 460 человек (+910 за сутки), 11 892 танка, 40 606 артиллерийских систем, 24 445 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 323 460 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 323 460 (+910) человек
- танков – 11 892 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 445 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 40 606 (+32) шт.
- РСЗО – 1 753 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 353 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 254 605 (+1 175) шт.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 91 256 (+129) шт.
- специальная техника – 4 134 (+0) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Частка прихильників продовження бойових дій впала до мінімуму в 24%.
172!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня та арта норм, ППО та логістика файно.
Це результат 50 місяців повномсаштабного вторгнення.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 323 000 це більше ніж все населення Володимирської області.