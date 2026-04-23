144 боевых столкновения с начала суток: 28 раз враг атаковал на Покровском направлении, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес 52 авиаудара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3139 дронов-камикадзе и осуществил 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Зеленое, Лиман, Бочково и в районе населенного пункта Синельниково.
- На Купянском направлении наши защитники отразили пять вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Радьковка, Подолы, Куриловка, Новоосиново и Глушковка. Еще один бой продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили три попытки захватчиков продвинуться в направлении Лимана.
На Славянском направлении украинские воины отразили две штурмовые атаки оккупантов в районе Закитного и в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Александро-Шультино, Софиевки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг совершил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Никаноровка, Котлино, Муравка, Молодецкое и в сторону Кучерова Яра, Белицкого, Мирного и Новопавловки.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 45 оккупантов и 15 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной техники, повреждено одну боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники и 55 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 137 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Калиновское, Злагода и в сторону Александрограда, Лесного. Два боестолкновения еще продолжаются. Авиаудару подвергся населенный пункт Просяная.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Солодкое, Староукраинка, Варваровка, Еленоконстантиновка, Зализничное, Гуляйпольское, Зеленое. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новониколаевка, Воздвижовка, Долинка, Любицкое, Цветково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Зеленая Долина. Две атаки еще продолжаются.
- На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Юрковка.
- На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль