144 боевых столкновения с начала суток: 28 раз враг атаковал на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 144 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 52 авиаудара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3139 дронов-камикадзе и осуществил 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Зеленое, Лиман, Бочково и в районе населенного пункта Синельниково.

На Купянском направлении наши защитники отразили пять вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Радьковка, Подолы, Куриловка, Новоосиново и Глушковка. Еще один бой продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили три попытки захватчиков продвинуться в направлении Лимана.

На Славянском направлении украинские воины отразили две штурмовые атаки оккупантов в районе Закитного и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Александро-Шультино, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Никаноровка, Котлино, Муравка, Молодецкое и в сторону Кучерова Яра, Белицкого, Мирного и Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 45 оккупантов и 15 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной техники, повреждено одну боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники и 55 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 137 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Калиновское, Злагода и в сторону Александрограда, Лесного. Два боестолкновения еще продолжаются. Авиаудару подвергся населенный пункт Просяная.

Боевые действия на юге