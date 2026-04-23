Силы обороны поразили склад РАО, эшелон с ГСМ и РЛС П-18, - Генштаб
В ночь на 23 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду российских объектов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что было атаковано
- Так, поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технических средств в районе населенного пункта Сартана (ВОТ Донецкой обл.).
- Также поражен эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки на ВОТ Луганщины.
- Среди прочего, поражена радиолокационная станция П-18 в районе населенного пункта Евпатория (ВОТ АР Крым).
- Кроме того, украинские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта Стрилеча Харьковской области.
Потери РФ
Отмечается, что потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль