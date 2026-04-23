Силы обороны поразили склад РАО, эшелон с ГСМ и РЛС П-18, - Генштаб

Поражение россиян

В ночь на 23 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду российских объектов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что было атаковано

  • Так, поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технических средств в районе населенного пункта Сартана (ВОТ Донецкой обл.).
  • Также поражен эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки на ВОТ Луганщины.
  • Среди прочего, поражена радиолокационная станция П-18 в районе населенного пункта Евпатория (ВОТ АР Крым).
  • Кроме того, украинские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта Стрилеча Харьковской области.

Читайте также: Поражен пункт управления движением военных кораблей в оккупированном Севастополе, - Генштаб

Потери РФ

Отмечается, что потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Читайте также: Поражены склады и военные объекты врага на оккупированной территории и в России, - Генштаб

