Сили оборони уразили склад РАО, ешелон з ПММ та РЛС П-18, - Генштаб

Ураження росіян

У ніч на 23 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що було атаковано

  • Так, уражено склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (ТОТ Донецької обл.).
  • Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини.
  • Серед іншого уражено радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (ТОТ АР Крим).
  • Крім того, українські воїни били по пункту управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.

Також читайте: Уражено пункт управління рухом військових кораблів в окупованому Севастополі, - Генштаб

Втрати РФ

Зазначається, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Також читайте: Уражено склади та військові об’єкти ворога на окупованій території та в Росії, - Генштаб

23.04.2026 14:39
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
в Урядовому кварталі, із страхом чекають на їх повернення та запитання з вірьовкою і дроном!!
показати весь коментар
23.04.2026 14:57
 
 