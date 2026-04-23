Сили оборони уразили склад РАО, ешелон з ПММ та РЛС П-18, - Генштаб
У ніч на 23 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що було атаковано
- Так, уражено склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (ТОТ Донецької обл.).
- Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини.
- Серед іншого уражено радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (ТОТ АР Крим).
- Крім того, українські воїни били по пункту управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.
Втрати РФ
Зазначається, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
