144 боєзіткнення від початку доби: 28 разів ворог атакував на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 144 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять ворожих штурмів у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка. Ще один бій триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три спроби загарбників просунутися в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районі Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Кучерового Яру, Білицького, Мирного й Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 45 окупантів та 15 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, пошкоджено одну бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 55 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 137 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Зелений Гай, Калинівське, Злагода та у бік Олександрограда, Лісного. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаудару зазнав населений пункт Просяна.

Бойові дії на півдні