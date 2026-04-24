УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 138 7

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 323 460 осіб (+910 за добу), 11 892 танки, 40 606 артсистем, 24 445 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 323 460 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 323 460 (+910) осіб 
  • танків – 11 892 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од.
  • артилерійських систем – 40 606 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 753 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 353 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од.
  • спеціальна техніка – 4 134 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 144 боєзіткнення від початку доби: 28 разів ворог атакував на Покровському напрямку, - Генштаб

Автор: 

армія рф (20784) Генштаб ЗС (8229) ліквідація (4719) знищення (9943)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розширення зони уражень дронами у глибину дає свої плоди. Це видно по місячній статистиці по арті, РСЗО та автотехниці.
показати весь коментар
24.04.2026 07:25 Відповісти
За даними Левада-Центру, число росіян, які виступають за мирні переговори, досягло 67% - це максимум за весь час спостережень.
Частка прихильників продовження бойових дій впала до мінімуму в 24%.
показати весь коментар
24.04.2026 07:38 Відповісти
ну так, ті хто виступають за мирні переговори звісно ж хочуть зупинитись на тому, що вже окупували, а про те щоб ****** додому у свої міжнародно визнані кордони мова не йде.
показати весь коментар
24.04.2026 07:43 Відповісти
Тай ППО мабуть
показати весь коментар
24.04.2026 08:55 Відповісти
ну це вже за рахунок дронів мідлстрайку. Це вже було помітно з початку року.
показати весь коментар
24.04.2026 09:03 Відповісти
Минув 4447 день москальсько-української війни.
172!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня та арта норм, ППО та логістика файно.
Це результат 50 місяців повномсаштабного вторгнення.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 323 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
показати весь коментар
24.04.2026 08:57 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 08:58 Відповісти
 
 