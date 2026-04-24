Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 323 460 осіб (+910 за добу), 11 892 танки, 40 606 артсистем, 24 445 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 323 460 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб
- танків – 11 892 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од.
- артилерійських систем – 40 606 (+32) од.
- РСЗВ – 1 753 (+1) од.
- засоби ППО – 1 353 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од.
- спеціальна техніка – 4 134 (+0) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Частка прихильників продовження бойових дій впала до мінімуму в 24%.
172!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня та арта норм, ППО та логістика файно.
Це результат 50 місяців повномсаштабного вторгнення.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 323 000 це більше ніж все населення Володимирської області.