Более 12 тысяч осужденных присоединились к ВСУ

В Украине бывшие заключенные массово вступают в ВСУ

В Украине более 12 тыс. бывших заключенных поступили на службу в ВСУ по специальному механизму. Перед зачислением они проходят медицинские и психологические проверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов

Государство привлекает исключительно добровольцев, которые проходят тщательный отбор.

Отбор и требования к кандидатам

"Мы привлекаем исключительно добровольцев - граждан Украины. Каждый кандидат проходит тщательный отбор", - отметил Пикалов.

Ежемесячно рассматривается около 1500 заявлений. Средний возраст кандидатов – 30-35 лет. В программу допускают преимущественно лиц, осужденных за нетяжкие преступления. В то же время те, кто совершил тяжкие насильственные преступления или преступления против национальной безопасности, участвовать не могут.

Перед зачислением кандидаты проходят медицинскую, психологическую и физическую проверки. После подписания контракта они проходят военную подготовку и направляются в подразделения.

Условия службы и подготовка

Срок службы соответствует неотбытой части наказания. Если военнослужащий получает ранение или после завершения военного положения, он освобождается от дальнейшего отбывания наказания.

Бывшие осужденные получают такое же денежное обеспечение, как и другие военнослужащие, могут поддерживать связь с семьями, но находятся под усиленным контролем и не имеют права покидать зону выполнения задач.

Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання Джерело: https://censor.net/ua/n3612135
Тобто на відміну від решти мобілізованих ця категорія має конкретні строки служби? Тобто гіпотетично, наприклад через рік, якщо термін ув'язнення закінчується через рік,людина звільняється з зсу? Та ну. Такого не може бути.
24.04.2026 07:42 Ответить
ну всьо звіздец кацапам ,пасть порвуть моргали виколють
24.04.2026 07:31 Ответить
Масове вербування призвело до того, що кількість в'язнів у російських колоніях скоротилася майже вдвічі порівняно з 2014 роком - з приблизно 700 тисяч до 300-350 тисяч станом на 2024 рік.
За даними ГУР, Росія завербувала ще щонайменше 126 тисяч осіб зі "спецконтингенту" (вязні, підслідні, боржники) протягом 2025 року.
24.04.2026 07:44 Ответить
ну всьо звіздец кацапам ,пасть порвуть моргали виколють
Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання Джерело: https://censor.net/ua/n3612135
Тобто на відміну від решти мобілізованих ця категорія має конкретні строки служби? Тобто гіпотетично, наприклад через рік, якщо термін ув'язнення закінчується через рік,людина звільняється з зсу? Та ну. Такого не може бути.
Такого і не має. Ніхто їх не звільнить з армії, якщо цей термін буде вичерпаний. Просто статус зміниться і будуть далі служити як всі.
24.04.2026 08:31 Ответить
Та так. Дратують журналісти, що по-дебільному статті пишуть.
По перше там ясно написано "Якщо військовий отримує поранення" АБО "після завершення воєнного стану" коли у нас там воєнний стан завершується, а?
А навіть якби так, як ти пишеш, що його залишилось сидіти рік - він пішов відслужив рік і все. То як тільки він списується з армії в зв"язку з відбуттям строку, то його спокійно бусярять і везуть вже як мобілізованого. Я мовчу про те, що після служби і БЗВП він стає резервістом а тому призивається в першу чергу.
Угу. Просто перше речення якось по-дебільному написане.
Масове вербування призвело до того, що кількість в'язнів у російських колоніях скоротилася майже вдвічі порівняно з 2014 роком - з приблизно 700 тисяч до 300-350 тисяч станом на 2024 рік.
За даними ГУР, Росія завербувала ще щонайменше 126 тисяч осіб зі "спецконтингенту" (вязні, підслідні, боржники) протягом 2025 року.
Треба взагалі всіх зеків на фронт. До речі разом із вертухаями. Освободіть пенетенціарну систему так сказать. Землю з тюрмами продать, а гроші пустить на ЗСУ
Дуже мало. Особливо мало викрито осіб з корупційними злочинами, та ще менше їх засуджено. А це потенційно - десятки тис. чол в рік
А ми ще з кацапів сміялись...
95 квартал сміявся з кацапів?
З кожної праски звучали насмішки
