Более 12 тысяч осужденных присоединились к ВСУ
В Украине более 12 тыс. бывших заключенных поступили на службу в ВСУ по специальному механизму. Перед зачислением они проходят медицинские и психологические проверки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов
Государство привлекает исключительно добровольцев, которые проходят тщательный отбор.
Отбор и требования к кандидатам
"Мы привлекаем исключительно добровольцев - граждан Украины. Каждый кандидат проходит тщательный отбор", - отметил Пикалов.
Ежемесячно рассматривается около 1500 заявлений. Средний возраст кандидатов – 30-35 лет. В программу допускают преимущественно лиц, осужденных за нетяжкие преступления. В то же время те, кто совершил тяжкие насильственные преступления или преступления против национальной безопасности, участвовать не могут.
Перед зачислением кандидаты проходят медицинскую, психологическую и физическую проверки. После подписания контракта они проходят военную подготовку и направляются в подразделения.
Условия службы и подготовка
Срок службы соответствует неотбытой части наказания. Если военнослужащий получает ранение или после завершения военного положения, он освобождается от дальнейшего отбывания наказания.
Бывшие осужденные получают такое же денежное обеспечение, как и другие военнослужащие, могут поддерживать связь с семьями, но находятся под усиленным контролем и не имеют права покидать зону выполнения задач.
Тобто на відміну від решти мобілізованих ця категорія має конкретні строки служби? Тобто гіпотетично, наприклад через рік, якщо термін ув'язнення закінчується через рік,людина звільняється з зсу? Та ну. Такого не може бути.
А навіть якби так, як ти пишеш, що його залишилось сидіти рік - він пішов відслужив рік і все. То як тільки він списується з армії в зв"язку з відбуттям строку, то його спокійно бусярять і везуть вже як мобілізованого. Я мовчу про те, що після служби і БЗВП він стає резервістом а тому призивається в першу чергу.
За даними ГУР, Росія завербувала ще щонайменше 126 тисяч осіб зі "спецконтингенту" (вязні, підслідні, боржники) протягом 2025 року.