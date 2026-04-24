Более 12 тысяч осужденных присоединились к ВСУ

В Украине более 12 тыс. бывших заключенных поступили на службу в ВСУ по специальному механизму. Перед зачислением они проходят медицинские и психологические проверки.

об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов

Государство привлекает исключительно добровольцев, которые проходят тщательный отбор.

Отбор и требования к кандидатам

"Мы привлекаем исключительно добровольцев - граждан Украины. Каждый кандидат проходит тщательный отбор", - отметил Пикалов.

Ежемесячно рассматривается около 1500 заявлений. Средний возраст кандидатов – 30-35 лет. В программу допускают преимущественно лиц, осужденных за нетяжкие преступления. В то же время те, кто совершил тяжкие насильственные преступления или преступления против национальной безопасности, участвовать не могут.

Перед зачислением кандидаты проходят медицинскую, психологическую и физическую проверки. После подписания контракта они проходят военную подготовку и направляются в подразделения.

Условия службы и подготовка

Срок службы соответствует неотбытой части наказания. Если военнослужащий получает ранение или после завершения военного положения, он освобождается от дальнейшего отбывания наказания.

Бывшие осужденные получают такое же денежное обеспечение, как и другие военнослужащие, могут поддерживать связь с семьями, но находятся под усиленным контролем и не имеют права покидать зону выполнения задач.

