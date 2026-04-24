Понад 12 тисяч засуджених долучилися до ЗСУ

В Україні понад 12 тис. колишніх ув’язнених вступили до ЗСУ за спецмеханізмом. Перед зарахуванням вони проходять медичні та психологічні перевірки.

Держава залучає виключно добровольців, які проходять ретельний відбір.

Відбір і вимоги до кандидатів

"Ми залучаємо виключно добровольців - громадян України. Кожен кандидат проходить ретельний відбір", – зазначив Пікалов.

Щомісяця розглядається близько 1500 заяв. Середній вік кандидатів – 30-35 років. До програми допускають переважно осіб, засуджених за нетяжкі злочини. Водночас ті, хто вчинив тяжкі насильницькі злочини або злочини проти нацбезпеки, участі брати не можуть.

Перед зарахуванням кандидати проходять медичну, психологічну та фізичну перевірки. Після підписання контракту вони проходять військову підготовку та направляються до підрозділів.

Умови служби та підготовка

Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання.

Колишні засуджені отримують таке ж грошове забезпечення, як і інші військовослужбовці, можуть підтримувати зв’язок із родинами, але перебувають під посиленим контролем і не мають права залишати зону виконання завдань.

Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання Джерело: https://censor.net/ua/n3612135
Тобто на відміну від решти мобілізованих ця категорія має конкретні строки служби? Тобто гіпотетично, наприклад через рік, якщо термін ув'язнення закінчується через рік,людина звільняється з зсу? Та ну. Такого не може бути.
24.04.2026 07:42 Відповісти
ну всьо звіздец кацапам ,пасть порвуть моргали виколють
24.04.2026 07:31 Відповісти
Масове вербування призвело до того, що кількість в'язнів у російських колоніях скоротилася майже вдвічі порівняно з 2014 роком - з приблизно 700 тисяч до 300-350 тисяч станом на 2024 рік.
За даними ГУР, Росія завербувала ще щонайменше 126 тисяч осіб зі "спецконтингенту" (вязні, підслідні, боржники) протягом 2025 року.
24.04.2026 07:44 Відповісти
24.04.2026 07:42 Відповісти
Такого і не має. Ніхто їх не звільнить з армії, якщо цей термін буде вичерпаний. Просто статус зміниться і будуть далі служити як всі.
24.04.2026 08:31 Відповісти
Та так. Дратують журналісти, що по-дебільному статті пишуть.
24.04.2026 08:36 Відповісти
По перше там ясно написано "Якщо військовий отримує поранення" АБО "після завершення воєнного стану" коли у нас там воєнний стан завершується, а?
А навіть якби так, як ти пишеш, що його залишилось сидіти рік - він пішов відслужив рік і все. То як тільки він списується з армії в зв"язку з відбуттям строку, то його спокійно бусярять і везуть вже як мобілізованого. Я мовчу про те, що після служби і БЗВП він стає резервістом а тому призивається в першу чергу.
24.04.2026 08:31 Відповісти
Угу. Просто перше речення якось по-дебільному написане.
24.04.2026 08:34 Відповісти
24.04.2026 07:44 Відповісти
Треба взагалі всіх зеків на фронт. До речі разом із вертухаями. Освободіть пенетенціарну систему так сказать. Землю з тюрмами продать, а гроші пустить на ЗСУ
24.04.2026 08:34 Відповісти
Дуже мало. Особливо мало викрито осіб з корупційними злочинами, та ще менше їх засуджено. А це потенційно - десятки тис. чол в рік
24.04.2026 08:09 Відповісти
А ми ще з кацапів сміялись...
24.04.2026 08:48 Відповісти
95 квартал сміявся з кацапів?
24.04.2026 08:51 Відповісти
З кожної праски звучали насмішки
24.04.2026 08:54 Відповісти
 
 