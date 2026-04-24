Понад 12 тисяч засуджених долучилися до ЗСУ
В Україні понад 12 тис. колишніх ув’язнених вступили до ЗСУ за спецмеханізмом. Перед зарахуванням вони проходять медичні та психологічні перевірки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов
Держава залучає виключно добровольців, які проходять ретельний відбір.
Відбір і вимоги до кандидатів
"Ми залучаємо виключно добровольців - громадян України. Кожен кандидат проходить ретельний відбір", – зазначив Пікалов.
Щомісяця розглядається близько 1500 заяв. Середній вік кандидатів – 30-35 років. До програми допускають переважно осіб, засуджених за нетяжкі злочини. Водночас ті, хто вчинив тяжкі насильницькі злочини або злочини проти нацбезпеки, участі брати не можуть.
Перед зарахуванням кандидати проходять медичну, психологічну та фізичну перевірки. Після підписання контракту вони проходять військову підготовку та направляються до підрозділів.
Умови служби та підготовка
Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання.
Колишні засуджені отримують таке ж грошове забезпечення, як і інші військовослужбовці, можуть підтримувати зв’язок із родинами, але перебувають під посиленим контролем і не мають права залишати зону виконання завдань.
Тобто на відміну від решти мобілізованих ця категорія має конкретні строки служби? Тобто гіпотетично, наприклад через рік, якщо термін ув'язнення закінчується через рік,людина звільняється з зсу? Та ну. Такого не може бути.
А навіть якби так, як ти пишеш, що його залишилось сидіти рік - він пішов відслужив рік і все. То як тільки він списується з армії в зв"язку з відбуттям строку, то його спокійно бусярять і везуть вже як мобілізованого. Я мовчу про те, що після служби і БЗВП він стає резервістом а тому призивається в першу чергу.
За даними ГУР, Росія завербувала ще щонайменше 126 тисяч осіб зі "спецконтингенту" (вязні, підслідні, боржники) протягом 2025 року.