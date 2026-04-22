9 069 88

Для бронювання працівника бізнес має залучити 3-10 новобранців до ЗСУ, - "слуга" Веніславський

Федір Веніславський

Нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує, щоб бізнеси рекрутували додаткових людей, українців або іноземців, до ЗСУ для збереження критично важливого співробітника.

Як передає Цензор.НЕТ, Веніславський сказав про це в інтерв'ю проєкту Ukrlife TV.

Нова модель бронювання від нардепа

За його словами, одним із варіантів може стати модель, за якої підприємства отримуватимуть можливість забронювати ключових працівників шляхом залучення нових людей до служби. Це можуть бути як громадяни України, так і іноземці. Таким чином, за його задумом, держава отримуватиме більше мобілізованих, ніж у разі стандартного підходу.

"Підприємство, яке має фінансові можливості, для того, щоб забронювати власного працівника, повинно привести рекрутингом, не шляхом мобілізації, а рекрутингом 3-5-10 чоловік. Я не знаю, українців чи іноземців, це вже питання третє. Тобто показати, що підприємство зацікавлене у своїх працівниках. І воно не просто дає гроші, а воно дає конкретних людей, які готові служити й готові замінити тих, хто цінний для підприємства. Це один з варіантів і він точно не буде порушувати принцип справедливості", - вважає Веніславський.

Процес бронювання в Україні

  • Раніше стало відомо, що кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, зросла до 1,3 мільйона осіб, що стало суттєвим збільшенням за останній рік. Це свідчить про розширення механізму бронювання та зростання його ролі в підтримці економіки під час війни.

Топ коментарі
Масовик-затейник.

С такими не то что войну выиграть невозможно, с такими даже без войны сохранить страну не получится.
22.04.2026 22:14 Відповісти
Такої дичини навіть Найзеленіший не потужнічає
22.04.2026 22:15 Відповісти
Це вже точно як "кріпостне право",можна ще продавати,та міняти на собак людей.
22.04.2026 22:17 Відповісти
А ще дохтур юридичних наук. Світла голова, однак, коли верзе аби що.
23.04.2026 06:52 Відповісти
де юридичні науки, а де мобілізація і рекрутинг, а бєня славський
23.04.2026 16:05 Відповісти
Давай вже як у сусидів, щоб два рази не вставати:
"У Німеччині пропонують залучати до армії людей до 70 років"
22.04.2026 22:16 Відповісти
Ну от. Виявляється, європейці, до яких ми так прагнемо долучитись, в маразмі, навіть, зелених переплюнули...
23.04.2026 01:07 Відповісти
как будет звучать бусификация на немецком?
23.04.2026 02:01 Відповісти
Он из палаты номер 6 точно
22.04.2026 22:16 Відповісти
у кацапів підгледів?
22.04.2026 22:17 Відповісти
Це вже точно як "кріпостне право",можна ще продавати,та міняти на собак людей.
22.04.2026 22:17 Відповісти
22.04.2026 22:18 Відповісти
Ідіот.
22.04.2026 22:19 Відповісти
Гірше, слуга народу.
22.04.2026 23:34 Відповісти
о, уже людських жертвоприношень почали вимагати...
22.04.2026 22:19 Відповісти
ми для них людський ресурс який їм потрібно виьити
22.04.2026 22:27 Відповісти
ПАТУЖНО. А де його діти?
22.04.2026 22:19 Відповісти
в ізраїлі праті Господи.
22.04.2026 22:32 Відповісти
Їхні діти пройшли ВЛК. Сліпі, глухі або 7Б.
22.04.2026 22:35 Відповісти
Одного сина влаштував у якусь частину, ніхто не знає, яку саме, і про це ніде не згадується. Другого вивіз за кордон, нібито на навчання
22.04.2026 23:01 Відповісти
В переводе: государственный аппарат обосрался, переложим это дело на бизнес. В идеале еще надо вооружить и снарядить, бо накладно.
22.04.2026 22:20 Відповісти
Приватні системи ППО вже є... На черзі приватні ТЦК? Які будуть ловити "ресурс" для "заброньованих"...
22.04.2026 22:21 Відповісти
Незабаром: "хочеш народити - приведи рекрута"
22.04.2026 23:49 Відповісти
"Кожен з нас президент" - вже було, а зараз "Кожен з нас ТЦК"
22.04.2026 22:21 Відповісти
Що тепер планується? Війна тцк йде на тцк брат йде на брата а клан, що переміг здає здобич в тцк та СП ?
22.04.2026 23:32 Відповісти
народ интересуется, а от его дети на фронте?
22.04.2026 22:27 Відповісти
Це вже якийсь феодальний оброк виходить.
22.04.2026 22:30 Відповісти
До речі, це мені дещо нагадало:
Підприємства у Рязанській області РФ зобов'язали відправити до 5 працівників на війну проти України.
22.04.2026 22:32 Відповісти
І щось веселі коментатори, які в тій новині приколювались з рашки, тут притихли...
23.04.2026 01:05 Відповісти
Это уже "рекрутская повинность" какая-то.
22.04.2026 22:31 Відповісти
Кріпаків колись пани так у військо віддавали.
22.04.2026 22:35 Відповісти
Из вики: "В рекрутской системе допускалась замена лица, сдаваемого в рекруты, другим лицом, ещё Петром I был издан указ, разрешающий лицам всякого сословия (даже крепостным) отдавать вместо себя в рекруты купленных людей." Вот ТЦКуны и стараются, чтут заветы царя.
22.04.2026 22:38 Відповісти
Может сразу продавать.) Ну сколько там сейчас цена за голову. 20-30 к по курсу тцк? Поймал троих, сдал под протокол и получил процент. Или бронь для себя и коллеги по бизнесу. Страну уже не то что в ГУЛАГ превратили, это уже прям что-то из Хичкока или Кинга.
22.04.2026 22:33 Відповісти
Гарно придумав.
З десяти робітників підприємець повинен відправити на фронт вісім і залишити двох. А якщо ті вісім скрутять тих трьох?
Веніславський не в війську, кого він вже замість себе відправив на фронт? І як йому це вдалося?
22.04.2026 22:34 Відповісти
Якеж воно тупе, жах просто... позорище. За такі слова стаття є взагалі то.
22.04.2026 22:34 Відповісти
Может сразу голодные игры запилить.) Кто проиграл, тот на фронт, кто выиграл бронь на год и месячный запас гречки. К тому времени это будет очень даже престижно если такими темпами деградировать.
22.04.2026 22:36 Відповісти
Я когда-то считал фильм "Бегущий человек" фантастикой, живу теперь в этой фантастике со своим телешоу.
22.04.2026 22:42 Відповісти
Повість написав Стефан Кінг ( Стівен згідно дурацької амерської вимови).
Дуже потужна повість, без жартів. Але фільм майже повністю відрізняється.
22.04.2026 23:30 Відповісти
Читал. Для фильма взяли общую идею. Сняли бы по повести, было б классно.
22.04.2026 23:45 Відповісти
Говорят, что новый бегущий человек уже по книге снят. Сам не смотрел еще
23.04.2026 04:21 Відповісти
Це вже було :в США під час війни за незалежність хазяїн міг відправити замість себе воювати раба, також можна було продавати рабів у військо. Але навіть тоді міняли "голова на голову" і контракт діяв до кінця війни.
Якщо вже дно пробито то можна також згадати як в гітлерівській Німеччині пропаганда агітувала молодих жінок та дівчат вагітніти від чоловіків арійської зовнішності, а народжених дітей віддавати в спеціальні інтернати в яких з них виховували елітних солдат.Гадаю веніславському також повинен сподобатися такий варіант.
22.04.2026 22:42 Відповісти
Одні будуть по курортам і ******** вагітніти з турками до інших завезуть бангладешців..
22.04.2026 23:29 Відповісти
Зараз почнеться...Робітники почнуть косо дивитись на роботодавця, щось підозрювати, озиратись і ховатись.
22.04.2026 22:45 Відповісти
Так ось вона, яка країна зелених мрій членограя. Погано, що не чути веселого іржання голосувальників за такі поліпшення.
22.04.2026 22:48 Відповісти
Та воно &обнуте!
22.04.2026 22:48 Відповісти
Закони на ходу придумовують. Як бик посцяв.
22.04.2026 22:49 Відповісти
Треба же щось "впихати" навіть "невпихуєме", як колись казав спікер Плющ)
22.04.2026 22:51 Відповісти
Точно не працюють ?
А може даушкі на москву і Потужні Маєтки вимивають фінансовий ресурс ??
22.04.2026 23:27 Відповісти
Люди бережіть дерева, не обпилюйте гілки вони дуже ************!
22.04.2026 22:51 Відповісти
Голова сільради, комірник, агроном, кум голови сільради, дільничний офіцер громади і тракторист Петро зібрались вирішувати - кого відправити у військо...
22.04.2026 22:52 Відповісти
Веніславський: у нас на чиновників 100% бронювання, ми не можемо їх відправити на фронт, бо вони забезпечують ефективну роботу держави, цього вимагають союзники! (с)
22.04.2026 22:55 Відповісти
Редкій сотресатель повітря і де такіх беруть? Може его в рашку закинути хай там проізводство мін налагоджує?
22.04.2026 22:53 Відповісти
Просто ідіот!
22.04.2026 22:55 Відповісти
Ахах.... Шедевр... дай денег, а потом ещё занимайся рекрутингом для армии. Следующим этапом будет то, что его ещё и обучить нужно за счёт компании.
А потом президент пожалуется, что компании релоцируют производства за границу.
22.04.2026 22:59 Відповісти
А ще в ЗЕ'раді чавкає ідея створити й сільські СП та тцк. Тоді й фермери порозбігаються з Країни Мрій
22.04.2026 23:26 Відповісти
Таке ж іпануте на голову як Дикий
22.04.2026 23:08 Відповісти
"... рекрутували додаткових людей, українців або іноземців..."- а идея рабочая, завозит предприятие бангладешцев, к примеру, типо на работу наняли, и тут же везёт в ТЦК. Опытные кадры сохранены-работаем дальше.
22.04.2026 23:11 Відповісти
Так в тому і справа, що бангладешці залишаться працювати на підприємстві. Бо вони не громадяни України і мобілізації не підлягають. А в тцк відвезуть українців...
23.04.2026 00:57 Відповісти
и тут же везешь сотрудников-украинцев в тцк
23.04.2026 02:08 Відповісти
"зелені слуги" які оббирають Україну як липу вже давно мали б купитидля України 2-3 млн бойовиків,озброїти їх до зубів і в кожнім обласнім центрі.та на стратегічно важливих підприємствах держави встановити ппо "патріот2.не кажучи про винищувачі.та далекобійні ракети...
22.04.2026 23:14 Відповісти
цю класну ідею треба розпочати з депутатів - 10 на фронт, одному броню!
22.04.2026 23:15 Відповісти
«Ми маємо мобілізувати жінок, і я, маючи трьох дітей, готова йти особисто», - заявила ексрадниця заступника Міністра оборони Дана Ярова.

P.s. Цікаво, а що їй заважає зараз "мобілізуватись"?
22.04.2026 23:16 Відповісти
А ось ще випадок був:

Два КАБи впали в метрах 10 від мене, уламки влучили в ніготь, - військова поділилася, чи заважає манікюр на позиціях.

https://www.facebook.com/watch/?v=1110508857909457
22.04.2026 23:26 Відповісти
Тобто? Можно детальніше ?
Бусифікуй від 7 до 10 чоловіків/жінок добровольчінь і отримаєш одне людино-місце броні ??
22.04.2026 23:24 Відповісти
"Федя - дічь!"
22.04.2026 23:35 Відповісти
В кацапів до речі та сама *****. Хто в кого ідею вкрав?
22.04.2026 23:41 Відповісти
Все просто - скоро кількість броньованих буде скорочено рази в 3.
22.04.2026 23:41 Відповісти
Его рот озвучивает хотелки власти скользкий тип
22.04.2026 23:45 Відповісти
Економіка вже ледве дихає , скільки побусифікували з початку 23 року коли мясник став головкомом? Де твій синочок служить, покидьок?
22.04.2026 23:50 Відповісти
А нічого , що як так висмикнути 8 з 10 чоловік кожного підприємства, то економіці прийде повний кабздець набагато раніше і ніяка допомога Європ не допоможе 🤦 чого при владі такі ідіоти які за все життя важче свого хера не піднімали нічого?
22.04.2026 23:53 Відповісти
І так половина народу працює в чорну і не офіційно вже ви хочете щоб 90 відсотків економіки пішли в тінь?
22.04.2026 23:59 Відповісти
Ну дурак...
23.04.2026 01:00 Відповісти
щоб бізнеси рекрутували додаткових людей, українців або іноземців, до ЗСУ для збереження критично важливого співробітника.

боже какой *******
это ведь нелегально и поиском наемников должно заниматься государство
23.04.2026 02:00 Відповісти
Навіщо дебілу давати трибуну? Робити вікно Овертона? Вже космічні війська створив? На ядро і слідом за Мюнхгаузеном.
23.04.2026 03:55 Відповісти
От дебіл, і як він це уявляє? А Держслужба і ТЦКи нахера??? Щоб брати взятки і і пузо надати. Ця пропозиція розвалить роботу бізнесу
23.04.2026 05:57 Відповісти
Це копія схеми рефе...
23.04.2026 08:27 Відповісти
Сдохни падаль зеленая
23.04.2026 05:59 Відповісти
Скільки залучили з зеленого квартального балагану, дізеля, поліції, прокуратури, військових пенсіонерів , мусорських песів у 45 рочків, місцевих депутатиків і ********* усієї цієї броньованої шелупоні??????
23.04.2026 08:04 Відповісти
А Верховна зрада щоб забронювати одного нардепа має залучити 3-10х нардепів до ЗСУ!
23.04.2026 08:26 Відповісти
Веніславський, вас же нафронтників 57%, що ви мучаєтеся підіть та здохніть вже, нікого шукати не треба
23.04.2026 09:39 Відповісти
Шо ти блін несеш. Я бачу історію України ти не читало: це ж калька з панщини. Віддати в москалі 10 чоловік і твоє село цар не рухає… рукалице
23.04.2026 10:59 Відповісти
 
 