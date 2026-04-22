Для бронювання працівника бізнес має залучити 3-10 новобранців до ЗСУ, - "слуга" Веніславський
Нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує, щоб бізнеси рекрутували додаткових людей, українців або іноземців, до ЗСУ для збереження критично важливого співробітника.
Як передає Цензор.НЕТ, Веніславський сказав про це в інтерв'ю проєкту Ukrlife TV.
Нова модель бронювання від нардепа
За його словами, одним із варіантів може стати модель, за якої підприємства отримуватимуть можливість забронювати ключових працівників шляхом залучення нових людей до служби. Це можуть бути як громадяни України, так і іноземці. Таким чином, за його задумом, держава отримуватиме більше мобілізованих, ніж у разі стандартного підходу.
"Підприємство, яке має фінансові можливості, для того, щоб забронювати власного працівника, повинно привести рекрутингом, не шляхом мобілізації, а рекрутингом 3-5-10 чоловік. Я не знаю, українців чи іноземців, це вже питання третє. Тобто показати, що підприємство зацікавлене у своїх працівниках. І воно не просто дає гроші, а воно дає конкретних людей, які готові служити й готові замінити тих, хто цінний для підприємства. Це один з варіантів і він точно не буде порушувати принцип справедливості", - вважає Веніславський.
Процес бронювання в Україні
- Раніше стало відомо, що кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, зросла до 1,3 мільйона осіб, що стало суттєвим збільшенням за останній рік. Це свідчить про розширення механізму бронювання та зростання його ролі в підтримці економіки під час війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С такими не то что войну выиграть невозможно, с такими даже без войны сохранить страну не получится.
"У Німеччині пропонують залучати до армії людей до 70 років"
тцк йде на тцкбрат йде на брата а клан, що переміг здає здобич в тцк та СП ?
Підприємства у Рязанській області РФ зобов'язали відправити до 5 працівників на війну проти України.
З десяти робітників підприємець повинен відправити на фронт вісім і залишити двох. А якщо ті вісім скрутять тих трьох?
Веніславський не в війську, кого він вже замість себе відправив на фронт? І як йому це вдалося?
28.08.25
Усі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати з України за кордон, - "слуга народу" Веніславський22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України.22.08.25 18:19
А потом президент пожалуется, что компании релоцируют производства за границу.
P.s. Цікаво, а що їй заважає зараз "мобілізуватись"?
Два КАБи впали в метрах 10 від мене, уламки влучили в ніготь, - військова поділилася, чи заважає манікюр на позиціях.
это ведь нелегально и поиском наемников должно заниматься государство