Для бронирования работника бизнес должен привлечь 3-10 новобранцев в ВСУ, — "слуга" Вениславский

Федор Вениславский

Депутат "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает, чтобы компании набирали дополнительных сотрудников — украинцев или иностранцев — в ВСУ для сохранения критически важных кадров.

Как передает Цензор.НЕТ, Вениславский сказал об этом в интервью проекту Ukrlife TV.

Новая модель бронирования от нардепа

По его словам, одним из вариантов может стать модель, при которой предприятия получат возможность забронировать ключевых работников путем привлечения новых людей на службу. Это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы. Таким образом, по его замыслу, государство получит больше мобилизованных, чем в случае стандартного подхода.

"Предприятие, которое имеет финансовые возможности, для того чтобы забронировать собственного работника, должно привлечь путем рекрутинга, а не мобилизации, 3–5–10 человек. Я не знаю, украинцев или иностранцев, это уже третий вопрос. То есть показать, что предприятие заинтересовано в своих работниках. И оно не просто дает деньги, а дает конкретных людей, которые готовы служить и готовы заменить тех, кто ценен для предприятия. Это один из вариантов, и он точно не будет нарушать принцип справедливости", — считает Вениславский.

Процесс бронирования в Украине

  • Ранее стало известно, что количество работников, забронированных от мобилизации в Украине, выросло до 1,3 миллиона человек, что стало существенным увеличением за последний год. Это свидетельствует о расширении механизма бронирования и росте его роли в поддержке экономики во время войны.

Топ комментарии
+22
Масовик-затейник.

С такими не то что войну выиграть невозможно, с такими даже без войны сохранить страну не получится.
22.04.2026 22:14 Ответить
+16
Це вже точно як "кріпостне право",можна ще продавати,та міняти на собак людей.
22.04.2026 22:17 Ответить
+14
Такої дичини навіть Найзеленіший не потужнічає
22.04.2026 22:15 Ответить
22.04.2026 22:14 Ответить
22.04.2026 22:14 Ответить
22.04.2026 22:15 Ответить
Давай вже як у сусидів, щоб два рази не вставати:
"У Німеччині пропонують залучати до армії людей до 70 років"
22.04.2026 22:16 Ответить
Он из палаты номер 6 точно
22.04.2026 22:16 Ответить
у кацапів підгледів?
22.04.2026 22:17 Ответить
22.04.2026 22:17 Ответить
22.04.2026 22:18 Ответить
Ідіот.
22.04.2026 22:19 Ответить
о, уже людських жертвоприношень почали вимагати...
22.04.2026 22:19 Ответить
ми для них людський ресурс який їм потрібно виьити
22.04.2026 22:27 Ответить
ПАТУЖНО. А де його діти?
22.04.2026 22:19 Ответить
в ізраїлі праті Господи.
22.04.2026 22:32 Ответить
Їхні діти пройшли ВЛК. Сліпі, глухі або 7Б.
22.04.2026 22:35 Ответить
Одного сина влаштував у якусь частину, ніхто не знає, яку саме, і про це ніде не згадується. Другого вивіз за кордон, нібито на навчання
22.04.2026 23:01 Ответить
В переводе: государственный аппарат обосрался, переложим это дело на бизнес. В идеале еще надо вооружить и снарядить, бо накладно.
22.04.2026 22:20 Ответить
Приватні системи ППО вже є... На черзі приватні ТЦК? Які будуть ловити "ресурс" для "заброньованих"...
22.04.2026 22:21 Ответить
"Кожен з нас президент" - вже було, а зараз "Кожен з нас ТЦК"
22.04.2026 22:21 Ответить
народ интересуется, а от его дети на фронте?
22.04.2026 22:27 Ответить
Це вже якийсь феодальний оброк виходить.
22.04.2026 22:30 Ответить
До речі, це мені дещо нагадало:
Підприємства у Рязанській області РФ зобов'язали відправити до 5 працівників на війну проти України.
22.04.2026 22:32 Ответить
Это уже "рекрутская повинность" какая-то.
22.04.2026 22:31 Ответить
Кріпаків колись пани так у військо віддавали.
22.04.2026 22:35 Ответить
Из вики: "В рекрутской системе допускалась замена лица, сдаваемого в рекруты, другим лицом, ещё Петром I был издан указ, разрешающий лицам всякого сословия (даже крепостным) отдавать вместо себя в рекруты купленных людей." Вот ТЦКуны и стараются, чтут заветы царя.
22.04.2026 22:38 Ответить
Может сразу продавать.) Ну сколько там сейчас цена за голову. 20-30 к по курсу тцк? Поймал троих, сдал под протокол и получил процент. Или бронь для себя и коллеги по бизнесу. Страну уже не то что в ГУЛАГ превратили, это уже прям что-то из Хичкока или Кинга.
22.04.2026 22:33 Ответить
Гарно придумав.
З десяти робітників підприємець повинен відправити на фронт вісім і залишити двох. А якщо ті вісім скрутять тих трьох?
Веніславський не в війську, кого він вже замість себе відправив на фронт? І як йому це вдалося?
22.04.2026 22:34 Ответить
Якеж воно тупе, жах просто... позорище. За такі слова стаття є взагалі то.
22.04.2026 22:34 Ответить
Может сразу голодные игры запилить.) Кто проиграл, тот на фронт, кто выиграл бронь на год и месячный запас гречки. К тому времени это будет очень даже престижно если такими темпами деградировать.
22.04.2026 22:36 Ответить
Я когда-то считал фильм "Бегущий человек" фантастикой, живу теперь в этой фантастике со своим телешоу.
22.04.2026 22:42 Ответить
Це вже було :в США під час війни за незалежність хазяїн міг відправити замість себе воювати раба, також можна було продавати рабів у військо. Але навіть тоді міняли "голова на голову" і контракт діяв до кінця війни.
Якщо вже дно пробито то можна також згадати як в гітлерівській Німеччині пропаганда агітувала молодих жінок та дівчат вагітніти від чоловіків арійської зовнішності, а народжених дітей віддавати в спеціальні інтернати в яких з них виховували елітних солдат.Гадаю веніславському також повинен сподобатися такий варіант.
22.04.2026 22:42 Ответить
Зараз почнеться...Робітники почнуть косо дивитись на роботодавця, щось підозрювати, озиратись і ховатись.
22.04.2026 22:45 Ответить
Так ось вона, яка країна зелених мрій членограя. Погано, що не чути веселого іржання голосувальників за такі поліпшення.
22.04.2026 22:48 Ответить
Та воно &обнуте!
22.04.2026 22:48 Ответить
Закони на ходу придумовують. Як бик посцяв.
22.04.2026 22:49 Ответить
Треба же щось "впихати" навіть "невпихуєме", як колись казав спікер Плющ)
22.04.2026 22:51 Ответить
22.04.2026 22:51 Ответить
Люди бережіть дерева, не обпилюйте гілки вони дуже ************!
22.04.2026 22:51 Ответить
Голова сільради, комірник, агроном, кум голови сільради, дільничний офіцер громади і тракторист Петро зібрались вирішувати - кого відправити у військо...
22.04.2026 22:52 Ответить
Веніславський: у нас на чиновників 100% бронювання, ми не можемо їх відправити на фронт, бо вони забезпечують ефективну роботу держави, цього вимагають союзники! (с)
22.04.2026 22:55 Ответить
Редкій сотресатель повітря і де такіх беруть? Може его в рашку закинути хай там проізводство мін налагоджує?
22.04.2026 22:53 Ответить
Просто ідіот!
22.04.2026 22:55 Ответить
22.04.2026 22:57 Ответить
Ахах.... Шедевр... дай денег, а потом ещё занимайся рекрутингом для армии. Следующим этапом будет то, что его ещё и обучить нужно за счёт компании.
А потом президент пожалуется, что компании релоцируют производства за границу.
22.04.2026 22:59 Ответить
Таке ж іпануте на голову як Дикий
22.04.2026 23:08 Ответить
"... рекрутували додаткових людей, українців або іноземців..."- а идея рабочая, завозит предприятие бангладешцев, к примеру, типо на работу наняли, и тут же везёт в ТЦК. Опытные кадры сохранены-работаем дальше.
22.04.2026 23:11 Ответить
"зелені слуги" які оббирають Україну як липу вже давно мали б купитидля України 2-3 млн бойовиків,озброїти їх до зубів і в кожнім обласнім центрі.та на стратегічно важливих підприємствах держави встановити ппо "патріот2.не кажучи про винищувачі.та далекобійні ракети...
22.04.2026 23:14 Ответить
цю класну ідею треба розпочати з депутатів - 10 на фронт, одному броню!
22.04.2026 23:15 Ответить
«Ми маємо мобілізувати жінок, і я, маючи трьох дітей, готова йти особисто», - заявила ексрадниця заступника Міністра оборони Дана Ярова.

P.s. Цікаво, а що їй заважає зараз "мобілізуватись"?
22.04.2026 23:16 Ответить
 
 