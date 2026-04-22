Для бронирования работника бизнес должен привлечь 3-10 новобранцев в ВСУ, — "слуга" Вениславский
Депутат "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает, чтобы компании набирали дополнительных сотрудников — украинцев или иностранцев — в ВСУ для сохранения критически важных кадров.
Как передает Цензор.НЕТ, Вениславский сказал об этом в интервью проекту Ukrlife TV.
Новая модель бронирования от нардепа
По его словам, одним из вариантов может стать модель, при которой предприятия получат возможность забронировать ключевых работников путем привлечения новых людей на службу. Это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы. Таким образом, по его замыслу, государство получит больше мобилизованных, чем в случае стандартного подхода.
"Предприятие, которое имеет финансовые возможности, для того чтобы забронировать собственного работника, должно привлечь путем рекрутинга, а не мобилизации, 3–5–10 человек. Я не знаю, украинцев или иностранцев, это уже третий вопрос. То есть показать, что предприятие заинтересовано в своих работниках. И оно не просто дает деньги, а дает конкретных людей, которые готовы служить и готовы заменить тех, кто ценен для предприятия. Это один из вариантов, и он точно не будет нарушать принцип справедливости", — считает Вениславский.
Процесс бронирования в Украине
- Ранее стало известно, что количество работников, забронированных от мобилизации в Украине, выросло до 1,3 миллиона человек, что стало существенным увеличением за последний год. Это свидетельствует о расширении механизма бронирования и росте его роли в поддержке экономики во время войны.
С такими не то что войну выиграть невозможно, с такими даже без войны сохранить страну не получится.
Підприємства у Рязанській області РФ зобов'язали відправити до 5 працівників на війну проти України.
З десяти робітників підприємець повинен відправити на фронт вісім і залишити двох. А якщо ті вісім скрутять тих трьох?
Веніславський не в війську, кого він вже замість себе відправив на фронт? І як йому це вдалося?
Якщо вже дно пробито то можна також згадати як в гітлерівській Німеччині пропаганда агітувала молодих жінок та дівчат вагітніти від чоловіків арійської зовнішності, а народжених дітей віддавати в спеціальні інтернати в яких з них виховували елітних солдат.Гадаю веніславському також повинен сподобатися такий варіант.
Усі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати з України за кордон, - "слуга народу" Веніславський22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України.
А потом президент пожалуется, что компании релоцируют производства за границу.
P.s. Цікаво, а що їй заважає зараз "мобілізуватись"?