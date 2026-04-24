Обстрелы Днепропетровской области: двое раненых, пожары в регионе

Атаки на Днепропетровскую область: 4 раненых в двух районах

В результате атак РФ по Днепропетровской области пострадали два человека. Повреждена инфраструктура, в нескольких населенных пунктах возникли пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Криворожский район

Ночью россияне нанесли удар БПЛА по Кривому Рогу. Ранены двое мужчин. По словам главы обороны города Александра Вилкула, враг атаковал объект инфраструктуры "шахедами"

Никопольский район

С вечера до утра враг атаковал район FPV-дронами и артиллерией. Целились по Никополю, Марганецкой, Покровской сельской и Червоногригоровской громадам.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Богиновской громаде произошел пожар. Есть повреждения на территории жилой застройки.

