Россияне 30 раз нанесли удары по Днепропетровщине: тяжело ранена женщина

В течение дня 23 апреля российские войска 30 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, а также Кривой Рог и Днепр с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть раненая.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Кривой Рог

В Кривом Роге повреждено административное здание и инфраструктура. Пострадала 41-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Днепр

Днем враг наносил удары по Днепру. В областном центре разрушена инфраструктура.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Повреждены предприятия, многоквартирные и частные дома, автомобили.

Синельниковский район

В Синельниковском районе противник нанес удар по Дубовиковской громаде. Последствия уточняются.

