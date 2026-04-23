Россияне 30 раз нанесли удары по Днепропетровщине: тяжело ранена женщина
В течение дня 23 апреля российские войска 30 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, а также Кривой Рог и Днепр с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть раненая.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Кривой Рог
В Кривом Роге повреждено административное здание и инфраструктура. Пострадала 41-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Днепр
Днем враг наносил удары по Днепру. В областном центре разрушена инфраструктура.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Повреждены предприятия, многоквартирные и частные дома, автомобили.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник нанес удар по Дубовиковской громаде. Последствия уточняются.
