РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15471 посетитель онлайн
Новости Ракетная атака на Кривой Рог Взрывы в Кривом Роге
449 0

Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога: поврежден вокзал

удар по Кривому Рогу

Днём 23 апреля российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге. В результате атаки было повреждено здание вокзала, в частности, взрывной волной выбило несколько окон и дверей.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", информирует Цензор.НЕТ.

  • Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога.
  • К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность — люди укрылись в убежищах.
  • Есть незначительные повреждения вокзала: взрывной волной повреждено несколько окон и дверей. Все будет оперативно восстановлено.

"Просим быть внимательными и выполнять указания железнодорожников", — призвали в ведомстве.

Напомним, утром сообщалось, что рашисты атаковали административное здание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненая.

Автор: 

вокзал (269) Кривой Рог (1504) Укрзализныця (2861) Днепропетровская область (5085) Криворожский район (330)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 