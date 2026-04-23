Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога: поврежден вокзал
Днём 23 апреля российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге. В результате атаки было повреждено здание вокзала, в частности, взрывной волной выбило несколько окон и дверей.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", информирует Цензор.НЕТ.
- Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога.
- К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность — люди укрылись в убежищах.
- Есть незначительные повреждения вокзала: взрывной волной повреждено несколько окон и дверей. Все будет оперативно восстановлено.
"Просим быть внимательными и выполнять указания железнодорожников", — призвали в ведомстве.
Напомним, утром сообщалось, что рашисты атаковали административное здание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненая.
