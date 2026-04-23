Рашисты атаковали админздание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненая (обновлено)

В Кривом Роге раздались взрывы, силы ПВО ведут огонь по вражеским дронам.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Впоследствии он заявил, что россияне атаковали административное здание и объект инфраструктуры в городе.

"Есть пожар. Приступили к аварийно-спасательной операции.



На данный момент информации о пострадавших нет", - добавил Вилкул.

Обновление

Позже стало известно, что в результате атаки РФ ранена 41-летняя женщина. У нее проникающее ранение грудной клетки, она находится в тяжелом состоянии.

"Из-за шахедной атаки поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. Временно троллейбусы маршрутов № 1,2,20, 21 разворачиваются через личную базу (Автовокзал)", - отметил Вилкул.

Что предшествовало?

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего погибли два человека, десять человек получили ранения.

