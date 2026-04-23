Рашисти атакували адмінбудівлю та об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: є поранена (оновлено)

У Кривому Розі пролунали вибухи, сили ППО працюють по ворожих дронах.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Згодом він заявив, що росіяни атакували адміністративну будівлю та обʼєкт інфраструктури у місті.

"Є пожежа. Приступили до аварійно-рятувальної операції.



На зараз інформації про постраждалих немає", - додав Вілкул.

Оновлення

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки РФ поранено 41-річну жінку. У неї проникаюче поранення грудної клітини, вона перебуває у важкому стані.

"Через шахедну атаку пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. Тимчасово тролейбуси маршрутів № 1,2,20, 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал)", - зазначив Вілкул.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого загинули дві людини, десять осіб дістали поранення.

