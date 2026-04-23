Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу: пошкоджено вокзал
Удень 23 квітня російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі в Кривому Розі. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, зокрема вибуховою хвилею вибито кілька вікон і дверей.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
- Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу.
- На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку — люди пройшли в укриття.
- Є незначні пошкодження вокзалу: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. Усе буде оперативно відновлено.
"Просимо бути уважними та виконувати вказівки залізничників", - закликали у відомстві.
Нагадаємо, вранці повідомляли, що рашисти атакували адмінбудівлю та об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: є поранена.
