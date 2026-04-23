Росіяни 30 разів ударили по Дніпропетровщині: важко поранено жінку
Упродовж дня 23 квітня російські війська 30 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, а також Кривий Ріг і Дніпро безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранена.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Кривий Ріг
У Кривому Розі пошкоджена адмінбудівля та інфраструктура. Постраждала 41-річна жінка. Вона госпіталізована у важкому стані.
Дніпро
Вдень ворог бив по Дніпру. В обласному центрі понівечена інфраструктура.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник завдав удару по Дубовиківській громаді. Наслідки уточнюються.
