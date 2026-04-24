Обстріли Дніпропетровщини: двоє поранених, пожежі в регіоні

Внаслідок атак РФ по Дніпропетровській області постраждали двоє людей. Пошкоджено інфраструктуру та виникли пожежі в кількох громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Криворізький район

Вночі росіяни вдарили БпЛА по Кривому Рогу. Поранені двоє чоловіків. За словами голови оборони міста Олександра Вілкула, ворог "шахедами" атакував обʼєкт інфраструктури

Нікопольський район

З вечора до ранку ворог атакував район FPV-дронами й артилерією. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Богинівській громаді сталася пожежа. Є пошкодження на території житлової забудови.

