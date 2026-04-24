ПВО Украины сбила 96 вражеских БПЛА из 107, - Воздушные силы

В ночь на 24 апреля Россия нанесла удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 107 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербер", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 70 из них - "шахеды".

Пуски ракет произошли из Ростовской области, беспилотники запущены с ряда направлений:

Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - подчеркнули в Воздушных силах.

