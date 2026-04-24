ППО України збила 96 ворожих БпЛА зі 107, - Повітряні сили

У ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.Близько 70 із них – "шахеди".

Пуски ракет відбулись з Ростовської області, безпілотники запущені з низки напрямків:

  • Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - наголосили у Повітряних силах.

