У нас даже сейчас есть достаточное количество людей и боеприпасов, чтобы надежно остановить фронт, - Бутусов

Украина может остановить фронт: заявление Юрия Бутусова

Сейчас устойчивость фронта зависит от устойчивости боевых порядков, прежде всего БПЛА, которые должны прикрывать свою пехоту

Об этом в прямом эфире заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожение 50 тысяч оккупантов

Он отметил, что Россия в месяц мобилизует около 35-40 тыс. человек.

"Я уверен, что даже если уничтожать 30 тысяч россиян, 35 в месяц, они не смогут наступать. Любые серьезные наступления невозможны при уничтожении, как объявил министр Федоров, 50 тысяч оккупантов в месяц; если так организоваться, перестроить нашу армию для того, чтобы она могла это сделать - 50 тысяч в месяц, это реально. В принципе, враг не сможет предпринимать никаких активных действий, причем они не смогут ни наступать, ни даже обороняться с такими потерями, они не смогут", - пояснил Бутусов.

Читайте: У нас до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта, что является основной причиной потерь, - Бутусов

По словам командира, россияне будут пытаться действовать активно на всех участках фронта: в Харьковской, Сумской областях, на Донбассе - в Славянске, Краматорске, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Они уже не будут наступать по всем направлениям, как раньше, они будут пытаться создавать достаточно узкие ударные участки, где они пытаются навязать нам интенсивный темп боя.

То есть перестрелку, пытаться навязать нам перестрелку на таком участке, выгодном для них с тактической точки зрения, где нам можно навязать перестрелку, где можно увеличить потери нашей пехоты, дестабилизировать наши боевые порядки, воспользоваться проблемами в организации, низкой укомплектованностью войск или плохим управлением войсками, и именно там прорвать наши войска", - отметил он.

По его мнению, сейчас устойчивость фронта зависит от устойчивости боевых порядков, прежде всего БПЛА, которые должны прикрывать свою пехоту.

Читайте также: Вместо планирования боев мы обрекаем себя на героические потери, которые не требуются стратегической обстановкой, - Бутусов

Фронт

"Пока ничего не стабилизировалось на фронте, и, как мы понимаем, для Путина 35 тысяч даже убитых россиян - это абсолютно не повод для того, чтобы останавливаться. А наоборот, если они пожертвовали 35 тысячами за то, чтобы захватить 160 квадратных километров, Путин пожертвует еще 200, он пожертвует еще 50 и не задумываясь.

Поэтому эта стратегия накопления потерь должна быть реализована, но не менее важно, что мы должны остановить фронт. Остановка фронта сейчас – это организационный вопрос, в первую очередь управленческий, который зависит от командиров всех уровней, начиная с высшего. И я много раз говорил, у нас даже сейчас, прямо сейчас, есть достаточное количество людей, достаточное количество дронов, боеприпасов и, главное, людей для того, чтобы надежно остановить фронт, сократить свои потери в разы и значительно увеличить потери врага", – подытожил он.

Полный текст эфира Юрия Бутусова о ситуации на фронте и в армии читайте по ссылке.

Читайте: Штурмовые полки должны поддерживать оборону, а не вступать в встречный бой, когда оборона давно пала, - Бутусов

Топ комментарии
Вчора цілий день показували 4 -х "загодованих" бійців - які зупиняють фронт
24.04.2026 09:12 Ответить
Ішак свідомо веде все до повного краху. Доки це чмо буде царювати, доти не буде жодних перспектив ні в чому. Країна є заручницею обкуреного ішака. Геть мудака!
24.04.2026 09:20 Ответить
Поки сотні і тисячі КАБів летять 24/7 і вибомблюють усе в радіусі досяжності, ні про яку зупинку фронту не може бути й мови. Це все пусті балачки і вологі мрії.
24.04.2026 09:17 Ответить
"Ішак"то зрозуміло....А хто в Україні "Лев" за версією коментаторів?? Призвище - у студію!
24.04.2026 09:37 Ответить
Леви поки що зачаїлися в кущах. Тваринний страх сковує волю.
24.04.2026 10:23 Ответить
якщо ще з Лондона, Відня, Ніцци, Монако, Швейцарії і т.д. вмотивованих українців повернути і відправити на фронт, то у наступ можна йти
24.04.2026 09:52 Ответить
тим більше їм є, що захищати, ще досі непогане бабло звідси качають
24.04.2026 09:53 Ответить
Краще, табун віслюків під командою лева, ніж стая левів під командою зеленського...
24.04.2026 10:02 Ответить
При всій повазі до пана Бутусова - перемагає та армія, в якій воюють більш вмотивовані солдати. Тотальна насильницька мобілізація громадян, які не хочуть воювати за сьогоднішню країну мрій зеленського, нічого не змінить на фронті. Єдиний шанс для України - заміна вищого військово-політичного керівництва та справедлива мобілізація всієї країни для досягнення перемоги.
24.04.2026 10:04 Ответить
Як Ви розумієте поняття "справедлива мобілізація"? Ви не перший, до кого я звертаюся з таким питання але поки що конкретної відповіді не отримав.
24.04.2026 10:45 Ответить
Але у нас нема компетентної влади. Вони специ тільки в розкраданні останніх коштів з України.
24.04.2026 10:07 Ответить
Якщо зупинити та почати наступ, не залишться часу на розкрадання.
24.04.2026 10:34 Ответить
 
 