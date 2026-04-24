У нас даже сейчас есть достаточное количество людей и боеприпасов, чтобы надежно остановить фронт, - Бутусов

Сейчас устойчивость фронта зависит от устойчивости боевых порядков, прежде всего БПЛА, которые должны прикрывать свою пехоту

Об этом в прямом эфире заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Россия в месяц мобилизует около 35-40 тыс. человек.

"Я уверен, что даже если уничтожать 30 тысяч россиян, 35 в месяц, они не смогут наступать. Любые серьезные наступления невозможны при уничтожении, как объявил министр Федоров, 50 тысяч оккупантов в месяц; если так организоваться, перестроить нашу армию для того, чтобы она могла это сделать - 50 тысяч в месяц, это реально. В принципе, враг не сможет предпринимать никаких активных действий, причем они не смогут ни наступать, ни даже обороняться с такими потерями, они не смогут", - пояснил Бутусов.

По словам командира, россияне будут пытаться действовать активно на всех участках фронта: в Харьковской, Сумской областях, на Донбассе - в Славянске, Краматорске, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Они уже не будут наступать по всем направлениям, как раньше, они будут пытаться создавать достаточно узкие ударные участки, где они пытаются навязать нам интенсивный темп боя.

То есть перестрелку, пытаться навязать нам перестрелку на таком участке, выгодном для них с тактической точки зрения, где нам можно навязать перестрелку, где можно увеличить потери нашей пехоты, дестабилизировать наши боевые порядки, воспользоваться проблемами в организации, низкой укомплектованностью войск или плохим управлением войсками, и именно там прорвать наши войска", - отметил он.

По его мнению, сейчас устойчивость фронта зависит от устойчивости боевых порядков, прежде всего БПЛА, которые должны прикрывать свою пехоту.

"Пока ничего не стабилизировалось на фронте, и, как мы понимаем, для Путина 35 тысяч даже убитых россиян - это абсолютно не повод для того, чтобы останавливаться. А наоборот, если они пожертвовали 35 тысячами за то, чтобы захватить 160 квадратных километров, Путин пожертвует еще 200, он пожертвует еще 50 и не задумываясь.

Поэтому эта стратегия накопления потерь должна быть реализована, но не менее важно, что мы должны остановить фронт. Остановка фронта сейчас – это организационный вопрос, в первую очередь управленческий, который зависит от командиров всех уровней, начиная с высшего. И я много раз говорил, у нас даже сейчас, прямо сейчас, есть достаточное количество людей, достаточное количество дронов, боеприпасов и, главное, людей для того, чтобы надежно остановить фронт, сократить свои потери в разы и значительно увеличить потери врага", – подытожил он.

