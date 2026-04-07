Штурмовые полки должны поддерживать оборону, а не вступать во встречный бой, когда оборона давно пала, - Бутусов

Штурмовые войска должны уничтожать врага, а не героически спасать с большими потерями окруженные подразделения.

Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пехота должна действовать исключительно во взаимодействии с дронами.

"Дроны идут перед пехотой, вместе с пехотой, за пехотой, обеспечивают пехоту, поддерживают пехоту. Делают все, тогда пехота эффективна и может выживать. Но для этого нужны условия. Ну и для этого не нужно посылать войска в окружение, потому что если войска находятся в окружении, то свои дроны поддерживать их не могут. Люди там могут сидеть какое-то время, выживать в подвалах, но если операторы дронов не могут над ними поставить зонтик из мавиков, из фпв, бомберов, то чуда не произойдет. Люди сами долго держаться не смогут", - пояснил Бутусов.

Он отметил, что штурмовые полки фактически превращены в войска встречного боя.

"А встречный бой - это у нас основной вид боевых действий. Потому что у нас нет организации применения армейских корпусов по той логике, по которой они существуют во всем мире. Со времен Наполеона. Армейский корпус должен улучшать управление, организацию войск. В его зону нужно вводить штурмовые полки. И в правильно организованной зоне штурмовые полки будут эффективны. Это все военная история. И прописано во всех уставах. В том числе в уставе армии США. Армия, корпус, дивизия. Там все описано", - добавил он.

Командир заявил, что во время качественных штурмовых действий, если есть опора на оборону, если есть эффективная организация боевых порядков, взаимодействие с дронами, то в штурмовых действиях потери значительно ниже, чем потери в обороне.

"А у нас получается наоборот, потому что у нас штурмовые войска не поддерживают штурмовые полки, не поддерживают организованную оборону, а они вводятся в бой, в встречный бой, когда эта оборона уже давно пала", - добавил Бутусов.

"Вот как мы видим здесь на Запорожском направлении. Или на Добропольском направлении. Где у нас сначала враг захватывает несколько сотен квадратных километров, а потом мы начинаем героическое контрнаступление. А почему? Зачем это контрнаступление? Там же можно было вообще врага не пропустить и вообще ничего героического не делать. Зачем это делать? Я думаю, что это концептуальная, доктринальная проблема, которую нужно решить. Для этого нужно просто переосмыслить, что такое война, на какой она фазе, какова мощность и эффективность технологического вооружения сейчас. Тогда не будет вот таких заездов колонн для спасения людей.

Штурмовые войска должны уничтожать врага, а не героически спасать с большими жертвами окруженные подразделения. Тогда будет эффективность на фронте", - подытожил он.

