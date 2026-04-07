Штурмові полки мають підтримувати оборону, а не вводитися в зустрічний бій, коли оборона давно впала, - Бутусов
Штурмові війська мають знищувати ворога, а не героїчно рятувати значними жертвами оточені підрозділи.
Про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, піхота має діяти виключно у взаємодії з дронами.
"Дрони йдуть перед піхотою, разом з піхотою, за піхотою, забезпечують піхоту, підтримують піхоту. Все роблять, тоді піхота ефективна і може виживати. Але для цього треба умови. Ну і для цього не треба посилати війська в оточення, тому що якщо війська знаходяться в оточенні, то свої дрони підтримувати їх не можуть. Люди там можуть сидіти якийсь час, виживати у підвалах, але якщо оператори дронів не можуть над ними поставити парасольку з мавіків, з фпв, бомберів, то дива не станеться. Люди самі довго триматися не зможуть", - пояснив Бутусов.
Він зазначив, що штурмові полки фактично перетворено на війська зустрічного бою.
"А зустрічний бій - це у нас основний вид бойових дій. Тому що у нас нема організації застосування армійських корпусів за тією логікою, за якою вони існують в усьому світі. З часів Наполеона. Армійський корпус має покращувати управління, організацію військ. В його смугу треба вводити штурмові полки. І в правильно організованій смузі штурмові полки будуть ефективні. Це все військова історія. І прописано в усіх статутах. В тому числі статут армії США. Армія, корпус, дивізія. Там все описано", - додав він.
Командир заявив, що під час якісних штурмових дій, якщо є опора на оборону, якщо є ефективна організація бойових порядків, взаємодія з дронами, то в штурмових діях втрати значно нижчі, ніж втрати в обороні.
"А у нас виходить навпаки, тому що у нас штурмові війська не підтримують штурмові полки, не підтримують організовану оборону, а вони вводяться в бій, в зустрічний бій, коли ця оборона вже давно впала", - додав Бутусов.
"От як ми бачимо тут на Запорізькому напрямку. Або на Добропільському напрямку. Де у нас спочатку ворог захоплює кількасот квадратних кілометрів і потім ми починаємо героїчний контрнаступ. А чому? Навіщо цей контрнаступ? Там же можна було взагалі ворога не пропустити і взагалі нічого героїчного не робити. Навіщо це робити? Я думаю, що це проблема концептуальна, доктринальна, яку треба вирішити. Для цього треба просто переосмислити, що таке війна, на якій вона фазі, яка потужність і ефективність технологічного зброєння зараз. Тоді не буде от таких заїздів колон для порятунку людей.
Штурмові війська мають знищувати ворога, а не героїчно рятувати значними жертвами оточені підрозділи. Тоді буде ефективність на фронті", - підсумував він.
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