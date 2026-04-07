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Новини Проблеми в українській армії
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Штурмові полки мають підтримувати оборону, а не вводитися в зустрічний бій, коли оборона давно впала, - Бутусов

Проблема зустрічних боїв у війську: заява Юрія Бутусова

Штурмові війська мають знищувати ворога, а не героїчно рятувати значними жертвами оточені підрозділи.

Про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, піхота має діяти виключно у взаємодії з дронами.

"Дрони йдуть перед піхотою, разом з піхотою, за піхотою, забезпечують піхоту, підтримують піхоту. Все роблять, тоді піхота ефективна і може виживати. Але для цього треба умови. Ну і для цього не треба посилати війська в оточення, тому що якщо війська знаходяться в оточенні, то свої дрони підтримувати їх не можуть. Люди там можуть сидіти якийсь час, виживати у підвалах, але якщо оператори дронів не можуть над ними поставити парасольку з мавіків, з фпв, бомберів, то дива не станеться. Люди самі довго триматися не зможуть", - пояснив Бутусов.

Він зазначив, що штурмові полки фактично перетворено на війська зустрічного бою.

Дивіться: "Що ми кажемо Богу смерті? Не сьогодні!" - розвідка під Куп’янськом. | Юрій Бутусов. ВIДЕО

"А зустрічний бій - це у нас основний вид бойових дій. Тому що у нас нема організації застосування армійських корпусів за тією логікою, за якою вони існують в усьому світі. З часів Наполеона. Армійський корпус має покращувати управління, організацію військ. В його смугу треба вводити штурмові полки. І в правильно організованій смузі штурмові полки будуть ефективні. Це все військова історія. І прописано в усіх статутах. В тому числі статут армії США. Армія, корпус, дивізія. Там все описано", - додав він.

Командир заявив, що під час якісних штурмових дій, якщо є опора на оборону, якщо є ефективна організація бойових порядків, взаємодія з дронами, то в штурмових діях втрати значно нижчі, ніж втрати в обороні.

"А у нас виходить навпаки, тому що у нас штурмові війська не підтримують штурмові полки, не підтримують організовану оборону, а вони вводяться в бій, в зустрічний бій, коли ця оборона вже давно впала", - додав Бутусов.

Також читайте: Війна 2026 року - це буде війна дронів та боротьби з дронами, - Бутусов

"От як ми бачимо тут на Запорізькому напрямку. Або на Добропільському напрямку. Де у нас спочатку ворог захоплює кількасот квадратних кілометрів і потім ми починаємо героїчний контрнаступ. А чому? Навіщо цей контрнаступ? Там же можна було взагалі ворога не пропустити і взагалі нічого героїчного не робити. Навіщо це робити? Я думаю, що це проблема концептуальна, доктринальна, яку треба вирішити. Для цього треба просто переосмислити, що таке війна, на якій вона фазі, яка потужність і ефективність технологічного зброєння зараз. Тоді не буде от таких заїздів колон для порятунку людей.

Штурмові війська мають знищувати ворога, а не героїчно рятувати значними жертвами оточені підрозділи. Тоді буде ефективність на фронті", - підсумував він.

Також читайте: Замість планування боїв, ми прирікаємо себе на героїчні втрати, що не вимагаються стратегічною обстановкою, - Бутусов

Автор: 

бойові дії (6105) Бутусов Юрій (3672) Штурмові війська (20)
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Топ коментарі
+4
Сирок нічого не знає і не чує, він штурмує 45..55+ років з купою хвороб як і раніше посадки під купою дронів, це його найвища майстерність, все! В якій державі такий безлад був? Я не пам'ятаю, може тих і держав взагалі немає.
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07.04.2026 11:24 Відповісти
+3
Штурмові війська мають знищувати ворога, а не героїчно рятувати значними жертвами оточені підрозділи.. А хто тоді має " гєроїчно рятувати оточені підрозділи"...?
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07.04.2026 13:00 Відповісти
+2
Горбатих лише могила виправить, поки Сирського (або Зеленського) не знімуть, нічого у застосуванні піхоти не зміниться - поки будуть люди, доти будуть і штурмовики. А коли закінчаться люди, перейдуть на дрони.
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07.04.2026 11:18 Відповісти

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