Разрешение на выезд за границу до 23 лет - это абсолютно бессмысленное решение, - Бутусов

Лучшими пилотами FPV-дронов являются молодые люди, поэтому запрет на выезд за границу до 23 лет — бессмысленное решение.

Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я считаю, что не понимаю, в чем заключалась логика разрешить выезд за границу гражданам до 22 лет. В чем вообще смысл? Что нам не нужны потом молодые, подготовленные люди для того, чтобы защищать страну? Или вместо этих людей, которые сейчас уехали за границу в возрасте 18-22 лет и значительная часть которых не вернется, нам кто-то привозит новых вместо них людей, бойцов? Нет. Ну, такой голый популизм", — подчеркнул он.

Бутусов отметил, что в армиях США и европейских стран большое количество молодых людей.

"Если речь идет о том, что нужно беречь молодежь, нужно давать ей образование, я считаю так: молодежь даже в возрасте от 18 до 22 лет должна готовиться и защищать страну. А для того, чтобы дать ей лучшие знания, чтобы она умела воевать своим умом, интеллектом, своими навыками, молодые люди должны, на мой взгляд, просто пополнять соответствующие подразделения.

В первую очередь, подразделения БПЛА. Если у нас всю молодежь будут направлять на пополнение, мобилизовывать для войны в БПЛА, ну, поверьте мне, этого будет достаточно, для нас каждая потеря болезненна, но это будут низкие потери. Это будет инвестиция в интеллект, это будет создание граждан новой нации. Это не будут люди, отрезанные, брошенные. Наоборот, это будут молодые люди", - пояснил командир.

По мнению Бутусова, молодые пилоты — это золотой фонд.

"Скажу вам откровенно, я не знаю ни одного человека в Силах обороны и вообще не встречал, кто бы поддержал эту инициативу или одобрительно что-то сказал, хоть что-то хорошее, об этой инициативе, решении руководства, наших политических лидеров. Все говорят, что это абсолютно глупое и бессмысленное решение, которое очень вредит обороне Украины. И я и сейчас так уверен.

Я считаю, что молодежь с 23 лет, то есть у нас сейчас призывной возраст 25, я считаю, что это слишком высокая планка, минимум нужно сейчас, прямо сейчас, в этом году, опускать призывной возраст до 23 лет", — подчеркнул командир.

Он отметил, что лучшие пилоты, например, на FPV-дронах, — это молодые люди.

"У них прекрасная моторика, у них прекрасные рефлексы, у них здоровые глаза, у них высокая степень концентрации, внимания. Они умеют работать с гаджетами.

Оператор дрона — это человек, который работает с гаджетом, фактически, который находится в воздухе или на земле. Нужна молодежь. Поэтому я категорически за то, чтобы отменить это абсолютно абсурдное решение о том, что разрешен выезд после 18 лет на законных основаниях. И я считаю, что призывной возраст должен быть немедленно снижен до 23 лет, для того, чтобы дать людям технические знания и пополнить армию квалифицированной молодежью", — подытожил Бутусов

