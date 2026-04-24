Разрешение на выезд за границу до 23 лет - это абсолютно бессмысленное решение, - Бутусов

Бутусов о разрешении на выезд за границу до 23 лет: это бессмысленно

Лучшими пилотами FPV-дронов являются молодые люди, поэтому запрет на выезд за границу до 23 лет — бессмысленное решение.

Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я считаю, что не понимаю, в чем заключалась логика разрешить выезд за границу гражданам до 22 лет. В чем вообще смысл? Что нам не нужны потом молодые, подготовленные люди для того, чтобы защищать страну? Или вместо этих людей, которые сейчас уехали за границу в возрасте 18-22 лет и значительная часть которых не вернется, нам кто-то привозит новых вместо них людей, бойцов? Нет. Ну, такой голый популизм", — подчеркнул он.

Бутусов отметил, что в армиях США и европейских стран большое количество молодых людей.

"Если речь идет о том, что нужно беречь молодежь, нужно давать ей образование, я считаю так: молодежь даже в возрасте от 18 до 22 лет должна готовиться и защищать страну. А для того, чтобы дать ей лучшие знания, чтобы она умела воевать своим умом, интеллектом, своими навыками, молодые люди должны, на мой взгляд, просто пополнять соответствующие подразделения.

В первую очередь, подразделения БПЛА. Если у нас всю молодежь будут направлять на пополнение, мобилизовывать для войны в БПЛА, ну, поверьте мне, этого будет достаточно, для нас каждая потеря болезненна, но это будут низкие потери. Это будет инвестиция в интеллект, это будет создание граждан новой нации. Это не будут люди, отрезанные, брошенные. Наоборот, это будут молодые люди", - пояснил командир.

По мнению Бутусова, молодые пилоты — это золотой фонд.

"Скажу вам откровенно, я не знаю ни одного человека в Силах обороны и вообще не встречал, кто бы поддержал эту инициативу или одобрительно что-то сказал, хоть что-то хорошее, об этой инициативе, решении руководства, наших политических лидеров. Все говорят, что это абсолютно глупое и бессмысленное решение, которое очень вредит обороне Украины. И я и сейчас так уверен.

Я считаю, что молодежь с 23 лет, то есть у нас сейчас призывной возраст 25, я считаю, что это слишком высокая планка, минимум нужно сейчас, прямо сейчас, в этом году, опускать призывной возраст до 23 лет", — подчеркнул командир.

Он отметил, что лучшие пилоты, например, на FPV-дронах, — это молодые люди.

"У них прекрасная моторика, у них прекрасные рефлексы, у них здоровые глаза, у них высокая степень концентрации, внимания. Они умеют работать с гаджетами.

Оператор дрона — это человек, который работает с гаджетом, фактически, который находится в воздухе или на земле. Нужна молодежь. Поэтому я категорически за то, чтобы отменить это абсолютно абсурдное решение о том, что разрешен выезд после 18 лет на законных основаниях. И я считаю, что призывной возраст должен быть немедленно снижен до 23 лет, для того, чтобы дать людям технические знания и пополнить армию квалифицированной молодежью", — подытожил Бутусов

Полный текст эфира Юрия Бутусова о ситуации на фронте и в армии читайте по ссылке.

молодежь (248) Бутусов Юрий (4389) мобилизация (3041)
Топ комментарии
+25
А не безглузде рішення обрати клоуна президентом ?
клоуна якій вміє кривлятися, не розуміється в економіці, дипломатії, взагалі думає тільки про те щоб про нього писали та говорили - навіть гроші на телемарафон є.
24.04.2026 09:46 Ответить
+14
Це не безглузде рішення, це целеспрямована робота Zeкоманди і Слуг ***** на ліквивдацію України і перемогу ***** та Параші.
24.04.2026 09:51 Ответить
+12
Яке м'яке формулювання. Сподіваюсь майбутній трибунал все з'ясує і видасть всім причетним по заслузі.
24.04.2026 09:45 Ответить
Це зі сценарію 95 кварталу:"тупий і ще тупійший"
24.04.2026 09:44 Ответить
Шо було.- то було!
24.04.2026 09:51 Ответить
Ми воюємо з ворогом зовнішнім і внутрішнім. Тупі рішення влади не допомагають а заважають нам воювати! Якби влада провела мобілізацію молоді, ми б вже йшли у наступ і звільняли Донбас та Крим!
24.04.2026 10:25 Ответить
А якби провела мобілізацію жінок, то були б вже під москвою.
24.04.2026 10:27 Ответить
Яке м'яке формулювання. Сподіваюсь майбутній трибунал все з'ясує і видасть всім причетним по заслузі.
24.04.2026 09:45 Ответить
Тільки причетних вже буде не дістати.
І заочні вироки їм будуть до одного місця.
24.04.2026 10:04 Ответить
100%! Так як і в 2022" Найвеличніший" випустив за кордон 2 теперішні армії ухилянтів!
24.04.2026 09:46 Ответить
випустив,а тепер 23 річні повинні віддуватися за прой@б
24.04.2026 10:02 Ответить
А не безглузде рішення обрати клоуна президентом ?
клоуна якій вміє кривлятися, не розуміється в економіці, дипломатії, взагалі думає тільки про те щоб про нього писали та говорили - навіть гроші на телемарафон є.
Тут треба сказати спасибі тим, хто придумав ці ******** партійні квоти, які послабили Україну і наприкінці привели до влади коміків.
24.04.2026 09:59 Ответить
Деякі закони, і не тільки у вас, вискакують для однієї певної ситуйовини (кокретні вибори) яка потрібна комусь на даний момент, але потім залишаються і заважають нормально жити і розвиватись.
24.04.2026 10:07 Ответить
Клоунов привели не партийные квоты, а тупые мозги их избирателей. Безумную, Тищенко, Дмитрука и других подобных зеленых гельминтов выбрали вообще-то по мажоритарке.
24.04.2026 10:27 Ответить
Ту всю шваль у владу привели не квоти, а тупість і недолугість 73% дебілів.
Достатньо дешевого і низькопробного серіальчику і все. І ніякі квоти тут не перешкода.
В нас сьогодні в державному управлінні повний безлад. Нема ні однієї галузі, ні однієї ділянки, щоб не було все з продобами, які закриваються ціною людських життів, людської крові і величезними зусиллями і втратами.
Країною керувати мають люди, що мають знання, довід, здатні мислити, аналізувати, робити правильні висновки, приймати правильні рішення. Розуміти суспільні процеси, адекватно на них реагувати...
А то може про всю ту малограмотну і недолугу зелену шваль?
Тупе бидло вибрало собі подібне у владу. От і результати...
24.04.2026 10:38 Ответить
Це не безглузде рішення, це целеспрямована робота Zeкоманди і Слуг ***** на ліквивдацію України і перемогу ***** та Параші.
Взагалі не розумію за якими законами
Закритий Кордон ???!!!
24.04.2026 09:53 Ответить
В УСІХ війнах, де була мобілізація, призивали переважно молодь! Просто тому, що молоді люди сильніші, здоровіші та витриваліші!
Ніхто не тягнув у військо 50-60-річних дядьків із гіпертонією, діабетом та радикулітом! Це ноу-хау зеленої влади!
24.04.2026 09:53 Ответить
Во всех предыдущих войнах никогда в мировой истории не было такой демографической ситуации. Всегда была большая рождаемость, всегда была достаточно высокая смертность и малая продолжительность жизни. Ты мог отправить на войну 4 из 5 молодых - а оставшийся пятый потом после войны мог наделать столько детей что компенсировал бы потери остальных. Сейчас молодежи очень мало, и плодиться она не хочет. А 40+ уже и не будут в любом случае - именно потому с них в дальнейшем с точки зрения демографии толку не будет.
24.04.2026 09:57 Ответить
В Ізраїлі демографічна ситуація така сама, як і в нас (багатодітними є лише ортодокси, які не служать), АЛЕ призив у віці 18-41 рік.

Демографія демографією, АЛЕ ПРОТИ ФІЗІОЛОГІЇ НЕ ПОПРЕШ!
24.04.2026 10:13 Ответить
Осталось только понять - почему у Израиля который воюет уже 80 лет - есть и кадровая армия с мотивированными и подготовленными солдатами, и границы никто не закрывает. Просто я не могу себе представить фотографию израильских солдат весом по 40 килограммов, которые сидят в опорнике на Голанских высотах полгода и которые собирают дождевую воду и пытаются охотится на местных тушканчиков чтобы не умереть с голоду. И чтобы в таком случае было со всей военной и политической вертикалью в Израиле если бы подобная ситуация имела место.
24.04.2026 10:38 Ответить
Там дощову воду збирати неможливо, дощ раз в 10-20 років і то коли Мойсей палицею об гору стукне. )
24.04.2026 10:42 Ответить
"Сейчас молодежи очень мало,"

а теперь ее и вовсе практически не останется
(по статистике ЕС , за последние пол года туда выехали около 150.000 молодых людей в возрасте до 23...)
24.04.2026 10:17 Ответить
Лавочку потроху прикривають.
"По всій Ірландії почали масово виганяти українських біженців - країна згортає програму розміщення, тому українці змушені самостійно шукати житло чи переїжджати в інші регіони, - Irish Independent. Серед причин закриття програми визначають повернення готелів і курортів до туристичного бізнесу, відмова власників продовжувати контракти та фінансові проблеми."
24.04.2026 10:28 Ответить
Підмічено і обосновано учОними таку ситуйовину: - раніше як і тепер воювали в основному бідні, а багачі командували з відстані і залишались осторонь бою. Молоді гинули, а багаті залишались і їм залишались молоді жінки яких вони запліднювали. А так як богатші були розумніші (Чому бідний, бо дурний. Чому дурний, бо бідний - народ то давно підмітив), то генетика робила своє, розум передавася в спадщину їхнім дітям. І так як в Європі проживала велика кількість народів, які постійно воювали між собою, то війни покращували рівень інтелекту - чиста генетика.
І ще є цікава статистика: - відомо що нікотин підвищує інтенсивність роботи мозку. Так от, Європа почала розвиватись і в технічному плані теж, після відкриття Америки Колумбом - в Європу привезли табак (нікотин) з Америки. Привезли також помідори, картоплю, фасолю... і навіть сифіліс. але то вже інша історія. І що цікаво - коли в Європі придумали велосипед, кількість інвалідів від народження впала в 3 рази. Пояснення просте - Віками молоді женились між собою в одному селі, або в сусідньому. А з винаходом велосипеда Жак міг поїхати до Жакліни і на третє-четверте село. І тут генетика всьо пояснює. При заплідненні, в яйцеклітині два набори генів, які вона сортує, вибирає кращі, здоровіші з двох, які є в наявності, А коли оба не якісні то мусить брати то що є, не якісний ген. Ось і пояснення зв'язку різкого зниження кількості інвалідів від народження з винаходом велосипеда і появою в Європі табака.
24.04.2026 10:39 Ответить
Зє-банда зацікавлена у винищенні ВСІХ українців, незважаючи на спосіб, вік і стать. Подивіться на фото бійців 14-ої бригади - яскравий доказ !!!
24.04.2026 10:19 Ответить
Кордони повинні бути відкритими абсолютно для всіх, незалежно від статі чи віку. Їх закриття у 2022-му - це найбільш катастрофічна помилка, яку тільки можна було зробити, прямий шлях для знищення нашої держави.

Потрібні люди у війську - мотивуйте. Не можете - закінчуйте це все.
24.04.2026 09:55 Ответить
Держава , точніше назва держави це насамперед люди які асоціюють себе з цією державою. Немає людей- немає держави. Томо згідний з вами що потрібно людей берегти, а все решта це хе.. ня!!!
24.04.2026 10:02 Ответить
Самые лучшие пилоты это не 23 летние - это мотивированные и подготовленные люди. Если человек хочет - он и в 50 будет воевать, а если с ним совершили ИПСО - то он в любом возрастет убежит. Но все предложения по реформированию системы мобилизации вообще ничего мотивирующего не предусматривают.
24.04.2026 09:55 Ответить
Для пілотування потрібна реакція. Вона краща у молодих. Не просто так у кіберспорті майже немає нікого старшого за 35 - не та реакція вже. 18-28 - золотий вік для кіберспортсменів - а там майже все те саме потрібно, що й для пілота дрона.
24.04.2026 10:12 Ответить
Та воно й в усякому спорті так.
24.04.2026 10:28 Ответить
Война это не только пилоты дронов. На одного пилота в армии сотни если не тысячи солдат других воинских профессий, без которых и пилотам никак не повоевать. Так же нужно понимать что компьютерные игры широко распространены уже больше 25 лет, то есть современные 45 летние деды - это те которым в 2000м году было 20 лет - и которые уже тогда могли иметь и компьютер, и приставку - и многие из них играли и играют до сих пор. Но из того что я вижу - современная молодежь она в большинстве своем жопорукая, они никогда ни гаечного ключа в руках ни держала, ни паяльника. Дай современному 20 летнему подростку мультиметр и штангенциркуль - какой процент из них сможет дать им раду? Потому однозначного ответа на этот вопрос нет. Потому я считаю что результат дает не возраст а мотивация и подготовка. Да, молодого подготовить куда быстрее и проще - но для этого он должен этого захотеть. А "захотеть" не работает из под палки. И решать нужно именно этот вопрос.
24.04.2026 10:34 Ответить
Я не писав, що інші не потрібні, чи що воюють тільки пілоти. Ми конкретно дискутували, хто є найкращим пілотом.
24.04.2026 10:36 Ответить
Безусловно, если брать скорость реакции и способность к обучению - то молодые чисто на рефлексах конечно лучше. Но пилот это не только умение летать, сами по себе полеты это только малая часть работы которую выполняет пилот. Если бы мы говорили о том что пилоты сидят где то в подземном бункере в Ужгороде и меняются каждые 8 часов - безусловно. Но поскольку в реальности они сидят или в блиндаже, который сами себе выкопали, или в подвале разрушенного здания - который сам же себе оборудовали, то пилот должен уметь очень и очень многое. Вплоть до того что он не может позволить себе отправить дрон в тыл для мелкого ремонта - а должен сам его на месте уметь починить.
24.04.2026 10:44 Ответить
Можна, скласти Великий Український довідник безглуздих рішень влади зеленського...
24.04.2026 09:56 Ответить
Цікаво, а хтось думав, аналізував, що буде далі після того як на війну забератимуть з 18 років?? Далі з 16, 14 , 12 ??? Так це вже було )) Парагвай vs Аргентина 110 років тому)) Назавадилоби декому зайти в Google на 5 хв почитати!!!
24.04.2026 09:57 Ответить
Думати- це скоро буде прирівняно до злосину.
24.04.2026 10:00 Ответить
Вибирали бо це для когось "...був шанс" ( не знаю який), "по приколу" та "хоч поржем".Думаю що тепер не до ржачки.
Більше того якби не вибрали нікчему,шантрапу квартальську і навколо цього шобла типа міндичи в,цукерманів,шефірів,єрмаків, "котлєт',дебілів милованових, війни в такому масштабі могло і не бути.Як кажуть "Бачили очі що вибирали-їжте хоч повилазьте.
24.04.2026 09:57 Ответить
Конечно бы не было. Сейчас понятно было к какой войне готовился путин в 22 году. Достаточно было сделать несколько важных действий хотя бы за полгода до февраля 22 и россиянам стало бы понятно что никакой "Киев-за-три-дня" (КЗТД) - невозможен априори, а только полномасштабная продолжительная война. На что они тогда бы не решились как не решались с 14 по 19 год. Но в 19 году что то в Украине произошло что заставило считать ***** и его банду что КЗТД реален.
24.04.2026 10:02 Ответить
"Пізно Іване до школи." ЗЕДЕрмаки свою чорну справу зробили.
Тепер і мобілізаційного потенціалу немає і з картонками нікому на Майдан виходити...
24.04.2026 10:01 Ответить
Пане Юрію-Ви настільки праві івсе правильно пояснюєте Але чаму вище командування ЗСУ про це публічно і "по тихому "не вимагає Про це потрібно не просто говорити---А ВИМАГАТИ Бо президент в нас "хлопець з народу,хлопець зі сцени 95 кварталу" і він від природи це не хоче розуміти Чому ми будучи в радянській армії в 20 років командували відділеннями зам ком ротами А головне --командували розрахунками в ракетних військах стратегічного призначення Нам довіряли,ми вміли,знали Сержанти заступали на бойове чергування за офіцерів,бо мали не меньше знань і вмінь А в нас один хлопчик каже---це ж діти в 23роки. Юрію .ви відомий сміливий журналіст,ви воїн---кричіть,стукайте,але добивайтесь на всіх рівня ,щоб молоді люди не тікали за кодон,а ЗАХИЩАЛИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ,.
24.04.2026 10:01 Ответить
дали, бо 17річних вивозили люди своїх синів з України, в університетах вчитися скоро не буде кому. Зараз 22 річні масово виїжджають з України. Думайте. Не тільки "иліти" ******* своїх синків, пересічні також хвилюються за своїх дітей. Люди - це не стадо в загоні.
24.04.2026 10:02 Ответить
Влада злякалась протестів!
24.04.2026 10:06 Ответить
Назвіть хоч одне рішення оманського потужника яке було б розумним і не шкодило Україні та українському народу..
24.04.2026 10:06 Ответить
Уся його діяльність на посту президента та верховного це суцільне безглуздя.
24.04.2026 10:11 Ответить
когда разрешили выезд до 23-х, в те же дни вышла новость, что "Генеральный Штаб не возражает против такой инициативы".
24.04.2026 10:11 Ответить
Саботаж, а не безглузде рішення. Намір зелупнів видворити до кацапердії волонтера Аслана Хакімова - з того ж розряду шкідницьких дій зе-жаби.
24.04.2026 10:13 Ответить
Поки будемо усувати наслідки, а не причини, то нічого не зміниться. Коли ********** скасував у 2024 році строкову службу і визначив мобілізаційний тільки з 25 років, принципово відмовився від термінів служби, зірвав своєю бездіяльністю загальну мобілізацію перетворивши на вибіркову і впровадивши "бусифікацію", надав необмежені права ТЦК і поліції, позбавив громадян базових конституційних прав, спровокувавав масові СЗЧ в армії, сприяв корупції в мінобороні і т.д., вже стало зрозумілим, що армія не є в пріоритеті. Тому результат не забарився і на сьогодні у нас вже сформована в більшості виснажена, демитивована, "обмежено-придатна" армія з середнім віком військовослужбовців 45+. Якщо мета була зруйнувати армію і запустити процес деградації, то це успішно впровадилось, але якщо це заперечити, то прийдеться визнати тупість верховног гавнокомандувача і всієї армійської вертикалі. Надійність системи визначається за надійністю самої слабкої ланки і в той час, коли окремі підрозділи ЗСУ успішно тримають лінію оборони, на інших ділянках оборона провалюється через бездарне управління, тому маємо, те що маємо...
24.04.2026 10:16 Ответить
пан ризикує бути звинуваченим у антисеметизмі....
24.04.2026 10:18 Ответить
Просто не хочуть більше картонкових протестів. Це ж так просто....
24.04.2026 10:18 Ответить
Товаришу, все що робить найосяйнійший і найпотужніший- це на урон України та послаблення. Що мало статись, щоб на початку війни купа народу валило в армію боронити Батьківщину і воювати хоч каменюками, коктейлями молотова, чи рогатками, а зараз ніхто не хоче йти! Для адекватних українців- причина це влада зелених ригівських недоумків у владі! Вони на словах тільки піаряться, а на ділі велика срака і їх робота - це знищення нації. ПриПоросі, війна йшла на спад, при придурку зеленому тільки перейшла в активну фазу і окупацію великої частини території, яку Україна не спроможна відвоювати!
24.04.2026 10:29 Ответить
А без дозволу на виїзд вони б усі побігли в тцк. Ага звичайно. Що їм заважало до цього піти в ЗСУ? Проблема набагато складніша ніж Бутусов думає.
24.04.2026 10:23 Ответить
Корінь зла-це нинішня зелено-ригівська влада, яка взяла курс на знищення нації, послабивши ЗСУ до крайності!
24.04.2026 10:31 Ответить
Бо ця війна не для виживання держави України, а для знищення лишніх людей. Люди у віці нікому не потрібні, бо вже нажили купу хвороб. А молодих погодили залишити, будуть хоча б на будівництвах в Європі працювати. Це рішення приймав Зеленський не самовільно. Це було погоджено з європейськими країнами, бо всі розуміли, що ця молодь ломанеться на захід.
24.04.2026 10:26 Ответить
Це не популізм та не неосмислене рішення. Абсолютно вивірене та прораховане. Як правило молоді - найсоціальніші. Президент готується до виборів та буде незадоволений результатами (виходячи з поточного рейтингу). І будуть протестні акції проти чинного Президента. Ось і дали можливість найактивнішим виїхати із країни.
24.04.2026 10:32 Ответить
 
 