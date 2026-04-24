Разрешение на выезд за границу до 23 лет - это абсолютно бессмысленное решение, - Бутусов
Лучшими пилотами FPV-дронов являются молодые люди, поэтому запрет на выезд за границу до 23 лет — бессмысленное решение.
Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что не понимаю, в чем заключалась логика разрешить выезд за границу гражданам до 22 лет. В чем вообще смысл? Что нам не нужны потом молодые, подготовленные люди для того, чтобы защищать страну? Или вместо этих людей, которые сейчас уехали за границу в возрасте 18-22 лет и значительная часть которых не вернется, нам кто-то привозит новых вместо них людей, бойцов? Нет. Ну, такой голый популизм", — подчеркнул он.
Бутусов отметил, что в армиях США и европейских стран большое количество молодых людей.
"Если речь идет о том, что нужно беречь молодежь, нужно давать ей образование, я считаю так: молодежь даже в возрасте от 18 до 22 лет должна готовиться и защищать страну. А для того, чтобы дать ей лучшие знания, чтобы она умела воевать своим умом, интеллектом, своими навыками, молодые люди должны, на мой взгляд, просто пополнять соответствующие подразделения.
В первую очередь, подразделения БПЛА. Если у нас всю молодежь будут направлять на пополнение, мобилизовывать для войны в БПЛА, ну, поверьте мне, этого будет достаточно, для нас каждая потеря болезненна, но это будут низкие потери. Это будет инвестиция в интеллект, это будет создание граждан новой нации. Это не будут люди, отрезанные, брошенные. Наоборот, это будут молодые люди", - пояснил командир.
По мнению Бутусова, молодые пилоты — это золотой фонд.
"Скажу вам откровенно, я не знаю ни одного человека в Силах обороны и вообще не встречал, кто бы поддержал эту инициативу или одобрительно что-то сказал, хоть что-то хорошее, об этой инициативе, решении руководства, наших политических лидеров. Все говорят, что это абсолютно глупое и бессмысленное решение, которое очень вредит обороне Украины. И я и сейчас так уверен.
Я считаю, что молодежь с 23 лет, то есть у нас сейчас призывной возраст 25, я считаю, что это слишком высокая планка, минимум нужно сейчас, прямо сейчас, в этом году, опускать призывной возраст до 23 лет", — подчеркнул командир.
Он отметил, что лучшие пилоты, например, на FPV-дронах, — это молодые люди.
"У них прекрасная моторика, у них прекрасные рефлексы, у них здоровые глаза, у них высокая степень концентрации, внимания. Они умеют работать с гаджетами.
Оператор дрона — это человек, который работает с гаджетом, фактически, который находится в воздухе или на земле. Нужна молодежь. Поэтому я категорически за то, чтобы отменить это абсолютно абсурдное решение о том, что разрешен выезд после 18 лет на законных основаниях. И я считаю, что призывной возраст должен быть немедленно снижен до 23 лет, для того, чтобы дать людям технические знания и пополнить армию квалифицированной молодежью", — подытожил Бутусов
І заочні вироки їм будуть до одного місця.
клоуна якій вміє кривлятися, не розуміється в економіці, дипломатії, взагалі думає тільки про те щоб про нього писали та говорили - навіть гроші на телемарафон є.
Достатньо дешевого і низькопробного серіальчику і все. І ніякі квоти тут не перешкода.
В нас сьогодні в державному управлінні повний безлад. Нема ні однієї галузі, ні однієї ділянки, щоб не було все з продобами, які закриваються ціною людських життів, людської крові і величезними зусиллями і втратами.
Країною керувати мають люди, що мають знання, довід, здатні мислити, аналізувати, робити правильні висновки, приймати правильні рішення. Розуміти суспільні процеси, адекватно на них реагувати...
А то може про всю ту малограмотну і недолугу зелену шваль?
Тупе бидло вибрало собі подібне у владу. От і результати...
Закритий Кордон ???!!!
Ніхто не тягнув у військо 50-60-річних дядьків із гіпертонією, діабетом та радикулітом! Це ноу-хау зеленої влади!
Демографія демографією, АЛЕ ПРОТИ ФІЗІОЛОГІЇ НЕ ПОПРЕШ!
а теперь ее и вовсе практически не останется
(по статистике ЕС , за последние пол года туда выехали около 150.000 молодых людей в возрасте до 23...)
"По всій Ірландії почали масово виганяти українських біженців - країна згортає програму розміщення, тому українці змушені самостійно шукати житло чи переїжджати в інші регіони, - Irish Independent. Серед причин закриття програми визначають повернення готелів і курортів до туристичного бізнесу, відмова власників продовжувати контракти та фінансові проблеми."
І ще є цікава статистика: - відомо що нікотин підвищує інтенсивність роботи мозку. Так от, Європа почала розвиватись і в технічному плані теж, після відкриття Америки Колумбом - в Європу привезли табак (нікотин) з Америки. Привезли також помідори, картоплю, фасолю... і навіть сифіліс. але то вже інша історія. І що цікаво - коли в Європі придумали велосипед, кількість інвалідів від народження впала в 3 рази. Пояснення просте - Віками молоді женились між собою в одному селі, або в сусідньому. А з винаходом велосипеда Жак міг поїхати до Жакліни і на третє-четверте село. І тут генетика всьо пояснює. При заплідненні, в яйцеклітині два набори генів, які вона сортує, вибирає кращі, здоровіші з двох, які є в наявності, А коли оба не якісні то мусить брати то що є, не якісний ген. Ось і пояснення зв'язку різкого зниження кількості інвалідів від народження з винаходом велосипеда і появою в Європі табака.
Потрібні люди у війську - мотивуйте. Не можете - закінчуйте це все.
Більше того якби не вибрали нікчему,шантрапу квартальську і навколо цього шобла типа міндичи в,цукерманів,шефірів,єрмаків, "котлєт',дебілів милованових, війни в такому масштабі могло і не бути.Як кажуть "Бачили очі що вибирали-їжте хоч повилазьте.
Тепер і мобілізаційного потенціалу немає і з картонками нікому на Майдан виходити...