Взрывы прогремели в Киеве: силы ПВО ведут огонь по БПЛА

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, действуют силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

В Воздушных силах предупредили о движении группы БПЛА в направлении столицы.

Впоследствии в городе раздались взрывы.

Мэр Виталий Кличко заявил, что силы ПВО ведут огонь по вражеским беспилотникам, в частности в Оболонском районе Киева.

В настоящее время тревога также объявлена в нескольких областях Украины

