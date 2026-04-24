Вибухи пролунали у Києві: уламки БпЛА впали у Солом’янському районі столиці (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працюють сили ППО.

У Повітряних силах попередили про рух групи БпЛА в напрямку столиці.

Згодом у місті пролунали вибухи.

Мер Віталій Кличко заявив, що сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, зокрема в Оболонському районі Києва.

Тривогу також оголошено у кількох областях України.

0 9:48 було оголошено про відбій тривоги у столиці.

Мер Кличко заявив, що уламки БпЛА впали на двох локаціях у Соломʼянському районі. На територію нежитлової забудову та у водойму.