Балаклея под ударом дронов: погибла женщина, есть раненые
Утром 24 апреля российские оккупанты атаковали Балаклею в Харьковской области. Зафиксировано как минимум три попадания вражеских БПЛА в центральную часть города. Есть погибшие и пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства, касающиеся пострадавших и последствий ударов. Все соответствующие службы работают без перерыва, чтобы оперативно оказать помощь и ликвидировать последствия вражеских атак", — говорится в сообщении.
В результате попадания горит частный дом и несколько автомобилей. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
Жертвы и пострадавшие
В результате вражеского обстрела Балаклеи погибла 60-летняя женщина, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
У 58-летней женщины и 46-летнего мужчины – взрывные ранения. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
