Балаклія під ударом дронів: загинула жінка, є поранені

Зранку 24 квітня російські окупанти атакували Балаклію у Харківській області. Зафіксовано щонайменше три влучання ворожих БпЛА по центральній частині міста. Є загибла та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

"Наразі з’ясовуються всі обставини щодо потерпілих та наслідків ударів. Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак.", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Жертви та постраждалі

Внаслідок ворожого обстрілу Балаклії загинула 60-річна жінка, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У 58-річної жінки і 46-річного чоловіка – вибухові поранення. Постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

