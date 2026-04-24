Бывшего исследователя Samsung приговорили к 7 годам за передачу технологий Китаю

Южнокорейский суд в среду вынес приговор бывшему исследователю компании Samsung Electronics, приговорив его к семи годам лишения свободы за передачу полупроводниковых технологий китайской компании.

Центральный районный суд Сеула признал обвиняемого, чья фамилия не разглашается, виновным в нарушении закона о защите промышленных технологий. Суд пришел к выводу, что утечка касалась критически важных национальных технологий, а сам обвиняемый действовал в сговоре с целью их незаконной передачи.

56-летний мужчина был среди десяти человек, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в передаче технологии производства памяти китайскому производителю микросхем ChangXin Memory Technologies (CXMT).

По данным правоохранительных органов, это дело способствовало развитию Китаем высокоскоростной памяти (HBM), которая является ключевым компонентом для систем искусственного интеллекта. Обвиняемый передал секретные данные после перехода в китайскую фирму вместе с другим бывшим сотрудником Samsung. За шесть лет он получил от CXMT около 2,9 млрд вон ($1,96 млн).

Напомним, технологический гигант Samsung Electronics прогнозирует неизбежный рост цен на электронику в мире. Главной причиной является острый дефицит чипов памяти, из-за которого производители вынуждены пересматривать стоимость конечной продукции - от смартфонов до бытовой техники.

Как сообщалось, в ноябре 2025 года Samsung Electronics повысила цены на отдельные типы чипов памяти на 60% из-за их дефицита, вызванного глобальным бумом строительства AI-дата-центров. Это решение было принято после того, как крупнейший в мире производитель микросхем памяти отложил объявление контрактных цен в октябре.

