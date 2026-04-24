Мы на 70% нейтрализовали угрозу от "шахедов" и до конца года прогнозируем – 90%, – представитель бригады "NEMESIS" Ярмак

Война изменилась и в значительной степени переместилась именно в воздушное пространство — нейтрализация большого количества дронов стала новым вызовом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир роты 412-й отдельной бригады "NEMESIS" Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности на тему "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?"

"Война изменилась и очень мощно перешла именно в воздушную сферу. С появлением шахедов мы увидели, что чрезвычайно трудно перехватить огромное количество дронов. У нас были дни, когда их количество достигало 1 тыс. Сейчас мы пришли к выводу, что на 70% нейтрализовали угрозу со стороны шахедов, и до конца года прогнозируем – 90-95%", – сказал он.

Европе необходимо строить свою ПВО

Ярмак посоветовал европейским партнерам использовать опыт Украины и строить соответствующую инфраструктуру и системы.

"Мы строим многослойную систему ПВО. Мы строим ее, распределяя цели и формируя эшелоны так, что чем ближе мы к границе и линии боевого столкновения, тем более дешевыми средствами мы пытаемся перехватить цели", – сказал он.

По словам военного, количество шахедов, которые РФ применила в прошлом году и применила по состоянию на начало апреля 2026 года, выросло вдвое.

Киевский форум по безопасности (Kyiv Security Forum, KSF) – ежегодное международное мероприятие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда "Открой Украину" (Open Ukraine) Арсения Яценюка. В этом году он проходит 23-24 апреля.