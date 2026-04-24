Ми на 70% нейтралізували загрозу від "шахедів" і до кінця року прогнозуємо – 90%, – представник бригади "NEMESIS" Ярмак

Війна змінилася і дуже потужно перейшла саме у повітряний простір – нейтралізація великої кількості дронів стала новим викликом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир роти 412-ї окремої бригади "NEMESIS" Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Війна змінилася, і дуже потужно перейшла саме у повітряний домен. З появою шахедів ми побачили, що надзвичайно важко перехопити величезну кількість дронів. У нас були дні, коли було до 1 тис. дронів. Наразі ми дійшли, що ми зараз відсотків на 70 нейтралізували загрозу від шахедів, і до кінця року прогнозуємо – 90-95%", – сказав він.

Європі необхідно будувати свою ППО

Ярмак порадив європейським партнерам використовувати досвід України і будувати відповідну інфраструктуру та системи.

"Ми будуємо багатошарову систему ППО. Ми будуємо її, розподіляючи цілі і формуючи ешелони так, що чим ближче ми до кордону і лінії бойового зіткнення, тим дешевшими засобами ми намагаємося перехопити цілі", – сказав він.

За словами військового, кількість шахедів, які рф застосувала минулого року і яку застосувала станом на початок квітня 2026, зросла вдвічі.

Київський Безпековий Форум (Kyiv Security Forum, KSF) –щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.