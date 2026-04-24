На Харьковщине девочку почти год насиловал мужчина, которого она считала родным дедушкой: дело передано в суд

На Харьковщине в суд направлен обвинительный акт в отношении 68-летнего мужчины, которого обвиняют в систематическом сексуальном насилии над малолетним ребенком. Девочка воспринимала его как родного дедушку, хотя родственной связи между ними не было.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Обвинительный акт утвердил руководитель Харьковской областной прокуратуры. Мужчине инкриминируют изнасилование, сексуальное насилие и развратные действия в отношении малолетнего лица, совершенные членом семьи.

Ребенок считал мужчину своим дедушкой

В начале полномасштабного вторжения РФ семья с 8-летним ребенком выехала из населенного пункта, находившегося в зоне боевых действий, и временно поселилась в доме бабушки в более безопасном селе Харьковской области. Там проживал мужчина, которого ребенок считал своим дедушкой.

В течение декабря 2022 – сентября 2023 годов обвиняемый неоднократно насиловал девочку и совершал в отношении нее развратные действия, пользуясь отсутствием взрослых. Зафиксировано 15 эпизодов таких действий. Даже после возвращения семьи в собственный дом, во время приездов к бабушке на выходные, он продолжал насилие.

Мужчина запугивал ребенка, заставляя молчать.

Мать заметила, что ребенок начал странно себя вести, и обратилась к психологу. Каждый раз, когда разговор сводился к "дедушке", девочка начинала дрожать. В конце концов потерпевшая призналась, что подверглась сексуальному насилию.

Мужчине сообщили о подозрении.

В январе 2026 года правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Он находится под стражей.

"Каждый день наши дети живут в состоянии чрезвычайно высокого стресса и страха из-за войны. В такое сложное время потерпевшая надеялась найти защиту в кругу семьи, но вместо этого самый страшный враг ждал ее в доме бабушки. Девочка воспринимала обвиняемого как родного дедушку, а он пользовался детским доверием для удовлетворения своих циничных потребностей. Подобные поступки в отношении детей, а тем более совершенные близкими людьми, не имеют оправдания. Мы сделаем все необходимое, чтобы обвиняемый получил максимально суровое и справедливое наказание", - подчеркнул Юрий Папуша.

