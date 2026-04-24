На Харківщині дівчинку майже рік ґвалтував чоловік, якого вона вважала рідним дідусем: справу передано до суду

На Харківщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 68-річного чоловіка, якого обвинувачують у систематичному сексуальному насильстві над малолітньою дитиною. Дівчинка сприймала його як рідного дідуся, хоча родинного зв’язку між ними не було.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт затвердив керівник Харківської обласної прокуратури. Чоловіку інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство та розпусні дії щодо малолітньої особи, вчинені членом сім’ї.

Дитина вважала чоловіка своїм дідусем

На початку повномасштабного вторгнення рф родина з 8-річною дитиною виїхала з населеного пункту, що перебував у зоні бойових дій, і тимчасово оселилася в будинку бабусі в більш безпечному селі Харківської області. Там проживав чоловік, якого дитина вважала своїм дідусем.

Протягом грудня 2022 - вересня 2023 років обвинувачений неодноразово гвалтував дівчинку і вчиняв щодо неї розпусні дії, користуючись відсутністю дорослих. Зафіксовано 15 епізодів таких дій. Навіть після повернення родини до власного дому, під час приїздів до бабусі на вихідні, він продовжував насильство.

Чоловік залякував дитину, змушуючи мовчати.

Мати помітила, що дитина почала дивно себе поводити, і звернулася до психолога. Щоразу як розмова зводилася до "дідуся", дівчинка починала тремтіти. Зрештою потерпіла зізналася, що зазнала сексуального насильства.

У січні 2026 року правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Він перебуває під вартою.

"Кожного дня наші діти живуть у стані надвисокого стресу та страху через війну. У такий складний час потерпіла сподівалася знайти захист у родинному колі, але натомість найстрашніший ворог чекав на неї у будинку бабусі. Дівчинка сприймала обвинуваченого за рідного дідуся, а він користувався дитячою довірою для задоволення своїх цинічних потреб. Подібні вчинки стосовно дітей, а тим паче вчинені близькими особами, не мають виправдання. Ми зробимо усе необхідне, щоб обвинувачений отримав максимально суворе та справедливе покарання", - наголосив Юрій Папуша.

