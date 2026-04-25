Россия атаковала Запорожье и область: есть погибший и раненые
Утром 25 апреля российские войска атаковали Запорожье и населенные пункты области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Один из ударов пришелся на территорию учебного заведения в Запорожье. Взрывная волна и осколки повредили фасад здания и выбили окна. Предварительно, пострадавших не было.
Также под обстрелами оказались территориальные громады области: в одном из населенных пунктов поврежден жилой дом, разрушена крыша, выбиты окна и оборваны интернет-линии. Возник пожар в хозяйственных помещениях, который ликвидировали до прибытия спасателей.
Удар по гражданскому транспорту
Впоследствии стало известно о новой атаке - российский дрон попал в маршрутный автобус в селе Юрковка Запорожского района.
"Один человек погиб, четверо - ранены: россияне атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе", - сообщил Федоров.
Микроавтобус получил повреждения. В результате удара есть погибший и пострадавшие среди гражданских лиц.
