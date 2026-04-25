Росія атакувала Запоріжжя та область: є загиблий і поранені

Уранці 25 квітня російські війська атакували Запоріжжя та населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Один з ударів припав по території навчального закладу в Запоріжжі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили фасад будівлі та вибили вікна. Попередньо, постраждалих не було.

Також під обстрілами опинилися територіальні громади області: у одному з населених пунктів пошкоджено житловий будинок, зруйновано дах, вибито вікна та обірвано інтернет-лінії. Виникла пожежа в господарських приміщеннях, яку ліквідували до прибуття рятувальників.

Удар по цивільному транспорту

Згодом стало відомо про нову атаку - російський дрон влучив у маршрутний автобус у селі Юрківка Запорізького району.

"Одна людина загинула, чотири — поранені: росіяни атакували маршрутний автобус у Запорізькому районі", - повідомив Федоров.

Мікроавтобус зазнав пошкоджень. Унаслідок удару є загиблий і постраждалі серед цивільних.

