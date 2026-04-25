Новости Визит Зеленского в Азербайджан
1 203 15

Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве, - Зеленский

Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений: акцент — на безопасности и оборонном сотрудничестве

Во время визита в Азербайджан Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились об укреплении безопасности и экономического сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время трансляции.

Зеленский сообщил о подписании шести двусторонних документов между Украиной и Азербайджаном, направленных на укрепление безопасности и расширение торгово-экономического сотрудничества.

По его словам, ключевым направлением договоренностей является сектор безопасности и развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Мы подписали шесть документов. Это разные направления. Сегодня направление номер один - это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что детали подписанных соглашений будут обнародованы позже соответствующими командами обоих государств.

Сотрудничество в сфере ПВО и копродакшена

Во время визита в Азербайджан глава государства также встретился с украинскими военными, которые работают в сфере противовоздушной обороны и делятся опытом защиты неба.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность развития совместного производства.

"Мы, безусловно, будем развивать наше сотрудничество, копродакшн. И это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, и товарооборот между нашими странами", - подчеркнул он.

Ожидается, что реализация подписанных договоренностей будет способствовать не только укреплению оборонного потенциала, но и активизации экономических связей между Киевом и Баку.

Мордяку наїв, мабуть підсів на шашлики задовго до "майскіх".
25.04.2026 13:51 Ответить
Через кого оно летело, через армян?
25.04.2026 13:52 Ответить
А що, через Туреччину не можна?
25.04.2026 14:31 Ответить
шастає світом чмо...
25.04.2026 13:59 Ответить
а в одній усе не вместилося....чи то не так потужно..
25.04.2026 13:59 Ответить
"Зеленський повідомив про підписання шести двосторонніх документів між Україною та Азербайджаном, спрямованих на посилення безпеки ..."

Ага, чим більше ЦАР підписує безпекових угод , тим активніше Путло Погане"салютує" тим угодам ракетами-шахедами по містам Неньки ... як то було минулої ночі! Дивно це якось ... дуже м'яко кажучи.

"Ми, безумовно, будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен ..."

А людською мовою ЦАР вже не володіє ? Бо що таке "копрофілія" я знаю - різновід сексуального відхилення, а в цьому слові , що вжив ЦАР на початку слова є - "копро" , що якось насторожує.
25.04.2026 14:01 Ответить
Він же немає права міжнародного підпису.
То,хто підписав своїм підписом і коли ці "деталі підписаних угод будуть оприлюднені згодом"?
25.04.2026 14:05 Ответить
Президенте, чому Ви не в Дніпрі? Там ворог ніч і ранок вбиває українців і знищує інфраструктуру. Ви з цього міста також забрали гроші, то де його захист?
25.04.2026 14:08 Ответить
ВОНО вже не Президент з 21 травня 2024 року, а ЦАР-САМОДЕРЖЕЦЬ ... поки ця нескінчена необов'язкова війна йде!
25.04.2026 14:14 Ответить
Вже стільки безпекових угод заключили,напевно ще з пінгвінами підписати и настане безпека
25.04.2026 14:37 Ответить
Угод чи намірів? Бреше як дихає...
25.04.2026 14:39 Ответить
А наш хомяк покруглішав
25.04.2026 14:40 Ответить
На казєнних харчах)
25.04.2026 14:53 Ответить
з цих угод--можна вагон переробити і буде дешевий туалетний папір.
25.04.2026 14:41 Ответить
Становится все больше похожим на Кима, только с бородой)
25.04.2026 15:17 Ответить
 
 