Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве, - Зеленский
Во время визита в Азербайджан Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились об укреплении безопасности и экономического сотрудничества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время трансляции.
Зеленский сообщил о подписании шести двусторонних документов между Украиной и Азербайджаном, направленных на укрепление безопасности и расширение торгово-экономического сотрудничества.
По его словам, ключевым направлением договоренностей является сектор безопасности и развитие оборонно-промышленного комплекса.
"Мы подписали шесть документов. Это разные направления. Сегодня направление номер один - это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что детали подписанных соглашений будут обнародованы позже соответствующими командами обоих государств.
Сотрудничество в сфере ПВО и копродакшена
Во время визита в Азербайджан глава государства также встретился с украинскими военными, которые работают в сфере противовоздушной обороны и делятся опытом защиты неба.
Отдельно Зеленский подчеркнул важность развития совместного производства.
"Мы, безусловно, будем развивать наше сотрудничество, копродакшн. И это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, и товарооборот между нашими странами", - подчеркнул он.
Ожидается, что реализация подписанных договоренностей будет способствовать не только укреплению оборонного потенциала, но и активизации экономических связей между Киевом и Баку.
Ага, чим більше ЦАР підписує безпекових угод , тим активніше Путло Погане"салютує" тим угодам ракетами-шахедами по містам Неньки ... як то було минулої ночі! Дивно це якось ... дуже м'яко кажучи.
"Ми, безумовно, будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен ..."
А людською мовою ЦАР вже не володіє ? Бо що таке "копрофілія" я знаю - різновід сексуального відхилення, а в цьому слові , що вжив ЦАР на початку слова є - "копро" , що якось насторожує.
То,хто підписав своїм підписом і коли ці "деталі підписаних угод будуть оприлюднені згодом"?