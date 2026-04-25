Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве, - Зеленский

Во время визита в Азербайджан Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились об укреплении безопасности и экономического сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время трансляции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский сообщил о подписании шести двусторонних документов между Украиной и Азербайджаном, направленных на укрепление безопасности и расширение торгово-экономического сотрудничества.

По его словам, ключевым направлением договоренностей является сектор безопасности и развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Мы подписали шесть документов. Это разные направления. Сегодня направление номер один - это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что детали подписанных соглашений будут обнародованы позже соответствующими командами обоих государств.

Сотрудничество в сфере ПВО и копродакшена

Во время визита в Азербайджан глава государства также встретился с украинскими военными, которые работают в сфере противовоздушной обороны и делятся опытом защиты неба.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность развития совместного производства.

"Мы, безусловно, будем развивать наше сотрудничество, копродакшн. И это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, и товарооборот между нашими странами", - подчеркнул он.

Ожидается, что реализация подписанных договоренностей будет способствовать не только укреплению оборонного потенциала, но и активизации экономических связей между Киевом и Баку.

