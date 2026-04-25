Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю, - Зеленський

Під час візиту до Азербайджан Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися про посилення безпеки та економічної співпраці.

Зеленський повідомив про підписання шести двосторонніх документів між Україною та Азербайджаном, спрямованих на посилення безпеки та розширення торговельно-економічної співпраці.

За його словами, ключовим напрямом домовленостей є безпековий сектор і розвиток оборонно-промислового комплексу.

"Ми підписали шість документів. Це різні напрями. Сьогодні напрям номер один - це безпека, це оборонно-промисловий комплекс. Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що деталі підписаних угод будуть оприлюднені згодом відповідними командами обох держав.

Співпраця у сфері ППО та копродакшену

Під час візиту до Азербайджану глава держави також зустрівся з українськими військовими, які працюють у сфері протиповітряної оборони та діляться досвідом захисту неба.

Окремо Зеленський наголосив на важливості розвитку спільного виробництва.

"Ми, безумовно, будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен. І це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, і товарообіг між нашими країнами", - підкреслив він.

Очікується, що реалізація підписаних домовленостей сприятиме не лише зміцненню оборонних спроможностей, а й активізації економічних зв’язків між Києвом і Баку.

