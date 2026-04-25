УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7930 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до Азербайджану
1 260 17

Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю, - Зеленський

Під час візиту до Азербайджан Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися про посилення безпеки та економічної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час трансляції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський повідомив про підписання шести двосторонніх документів між Україною та Азербайджаном, спрямованих на посилення безпеки та розширення торговельно-економічної співпраці.

За його словами, ключовим напрямом домовленостей є безпековий сектор і розвиток оборонно-промислового комплексу.

"Ми підписали шість документів. Це різні напрями. Сьогодні напрям номер один - це безпека, це оборонно-промисловий комплекс. Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що деталі підписаних угод будуть оприлюднені згодом відповідними командами обох держав.

Співпраця у сфері ППО та копродакшену

Під час візиту до Азербайджану глава держави також зустрівся з українськими військовими, які працюють у сфері протиповітряної оборони та діляться досвідом захисту неба.

Окремо Зеленський наголосив на важливості розвитку спільного виробництва.

"Ми, безумовно, будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен. І це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, і товарообіг між нашими країнами", - підкреслив він.

Очікується, що реалізація підписаних домовленостей сприятиме не лише зміцненню оборонних спроможностей, а й активізації економічних зв’язків між Києвом і Баку.

Автор: 

Азербайджан (891) Зеленський Володимир (27560)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
шастає світом чмо...
показати весь коментар
25.04.2026 13:59 Відповісти
+2
Мордяку наїв, мабуть підсів на шашлики задовго до "майскіх".
показати весь коментар
25.04.2026 13:51 Відповісти
+2
Президенте, чому Ви не в Дніпрі? Там ворог ніч і ранок вбиває українців і знищує інфраструктуру. Ви з цього міста також забрали гроші, то де його захист?
показати весь коментар
25.04.2026 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.04.2026 13:51 Відповісти
Через кого оно летело, через армян?
показати весь коментар
25.04.2026 13:52 Відповісти
А що, через Туреччину не можна?
показати весь коментар
25.04.2026 14:31 Відповісти
Можно, но только до Нахичевани.
показати весь коментар
25.04.2026 16:20 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2026 13:59 Відповісти
Розпродаж залишків, вивезти все в офшори навіть з кодлом міндічів не взмозі.
показати весь коментар
25.04.2026 16:13 Відповісти
а в одній усе не вместилося....чи то не так потужно..
показати весь коментар
25.04.2026 13:59 Відповісти
"Зеленський повідомив про підписання шести двосторонніх документів між Україною та Азербайджаном, спрямованих на посилення безпеки ..."

Ага, чим більше ЦАР підписує безпекових угод , тим активніше Путло Погане"салютує" тим угодам ракетами-шахедами по містам Неньки ... як то було минулої ночі! Дивно це якось ... дуже м'яко кажучи.

"Ми, безумовно, будемо розвивати наше співробітництво, копродакшен ..."

А людською мовою ЦАР вже не володіє ? Бо що таке "копрофілія" я знаю - різновід сексуального відхилення, а в цьому слові , що вжив ЦАР на початку слова є - "копро" , що якось насторожує.
показати весь коментар
25.04.2026 14:01 Відповісти
Він же немає права міжнародного підпису.
То,хто підписав своїм підписом і коли ці "деталі підписаних угод будуть оприлюднені згодом"?
показати весь коментар
25.04.2026 14:05 Відповісти
Президенте, чому Ви не в Дніпрі? Там ворог ніч і ранок вбиває українців і знищує інфраструктуру. Ви з цього міста також забрали гроші, то де його захист?
показати весь коментар
25.04.2026 14:08 Відповісти
ВОНО вже не Президент з 21 травня 2024 року, а ЦАР-САМОДЕРЖЕЦЬ ... поки ця нескінчена необов'язкова війна йде!
показати весь коментар
25.04.2026 14:14 Відповісти
Вже стільки безпекових угод заключили,напевно ще з пінгвінами підписати и настане безпека
показати весь коментар
25.04.2026 14:37 Відповісти
Угод чи намірів? Бреше як дихає...
показати весь коментар
25.04.2026 14:39 Відповісти
А наш хомяк покруглішав
показати весь коментар
25.04.2026 14:40 Відповісти
На казєнних харчах)
показати весь коментар
25.04.2026 14:53 Відповісти
з цих угод--можна вагон переробити і буде дешевий туалетний папір.
показати весь коментар
25.04.2026 14:41 Відповісти
Становится все больше похожим на Кима, только с бородой)
показати весь коментар
25.04.2026 15:17 Відповісти
 
 