Россия атаковала порты на Дунае и в Одесской области: повреждена инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамы
В ночь на 25 апреля российские войска совершили очередную атаку на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области и на Дунае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
По данным ведомства, удары были нанесены беспилотниками.
"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения складских площадок и административных зданий - в производственных и диспетчерских помещениях выбиты окна. Пожаров нет", - говорится в сообщении АМПУ.
Также во время выхода из порта было атаковано гражданское судно под флагом Панамы. В результате удара на борту возник пожар, который экипаж самостоятельно ликвидировал.
"Судно сохранило мореходное состояние и направляется в порт назначения", - отметили в администрации.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время уточняется масштаб повреждений портовой инфраструктуры.
Что предшествовало?
В ночь на 24 апреля российские дроны поразили гражданское торговое судно под иностранным флагом, которое направлялось в Одессу для погрузки зерновых.
