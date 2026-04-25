Россия атаковала порты на Дунае и в Одесской области: повреждена инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамы

В ночь на 25 апреля российские войска совершили очередную атаку на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области и на Дунае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

По данным ведомства, удары были нанесены беспилотниками.

"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения складских площадок и административных зданий - в производственных и диспетчерских помещениях выбиты окна. Пожаров нет", - говорится в сообщении АМПУ.

Также во время выхода из порта было атаковано гражданское судно под флагом Панамы. В результате удара на борту возник пожар, который экипаж самостоятельно ликвидировал.

"Судно сохранило мореходное состояние и направляется в порт назначения", - отметили в администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время уточняется масштаб повреждений портовой инфраструктуры.

Что предшествовало?

В ночь на 24 апреля российские дроны поразили гражданское торговое судно под иностранным флагом, которое направлялось в Одессу для погрузки зерновых.

