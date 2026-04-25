Росія атакувала порти на Дунаї та Одещині: пошкоджено інфраструктуру і цивільне судно під прапором Панами

У ніч проти 25 квітня російські війська здійснили чергову атаку на портову інфраструктуру України в Одеській області та на Дунаї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Адміністрація морських портів України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними відомства, удари були завдані безпілотниками.

"Внаслідок атаки БпЛА зафіксовано пошкодження складських майданчиків та адміністративних будівель - у виробничих і диспетчерських приміщеннях вибито вікна. Без загорянь", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Також під час виходу з порту було атаковано цивільне судно під прапором Панами. Унаслідок удару на борту виникла пожежа, яку екіпаж самостійно ліквідував.

"Судно зберегло морехідний стан та прямує до порту призначення", - зазначили в адміністрації.

За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі уточнюється масштаб пошкоджень портової інфраструктури.

Що передувало?

У ніч проти 24 квітня російські дрони влучили у цивільне торгове судно під іноземним прапором, яке прямувало до Одеси для завантаження зернових.

