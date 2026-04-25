Росія атакувала порти на Дунаї та Одещині: пошкоджено інфраструктуру і цивільне судно під прапором Панами

Вибух у передмісті Дніпра: атаковано інфраструктуру

У ніч проти 25 квітня російські війська здійснили чергову атаку на портову інфраструктуру України в Одеській області та на Дунаї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Адміністрація морських портів України.

За даними відомства, удари були завдані безпілотниками.

"Внаслідок атаки БпЛА зафіксовано пошкодження складських майданчиків та адміністративних будівель - у виробничих і диспетчерських приміщеннях вибито вікна. Без загорянь", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Також під час виходу з порту було атаковано цивільне судно під прапором Панами. Унаслідок удару на борту виникла пожежа, яку екіпаж самостійно ліквідував.

"Судно зберегло морехідний стан та прямує до порту призначення", - зазначили в адміністрації.

За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі уточнюється масштаб пошкоджень портової інфраструктури.

Що передувало?

У ніч проти 24 квітня російські дрони влучили у цивільне торгове судно під іноземним прапором, яке прямувало до Одеси для завантаження зернових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Одещину: пошкоджено будинки та інфраструктуру, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Зеля мовчить.
мовчить і далі, крутить педалі.
знову мовчить.
А от можна ж зробити - Є-поверничок. Етабудєткрута.
Всевазвратятса, я гаварю.

І думаємо - чи він просто ""не знає\ не розуміє", а чи просто цим затінюють що все він знає та розуміє?
Він ворог, ви знаєте, розумієте?
я оціночно суджу, бо 1000 разів воно приймало рішення, і 950 разів це було на шкоду.
а ті хто гучно волають про незнання\нерозуміння, скоріш за все, .... непогані люди, мільйонери. і так, гроші не пахнуть, вони ж в інших країнах. - нах. ну, активи цих людей. і я тут якраз правду кажу.
Зараз морякам на лініях в Україну потрібно мати окрім стандартного професійного авантюризму ще й трохи яєць для пригод військового характеру.
