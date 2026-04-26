Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 325 650 человек (+960 за сутки), 11 892 танка, 40 711 артиллерийских систем, 24 463 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 325 650 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составляют:

  • Личного состава — около 1 325 650 (+960) человек 
  • танков — 11 892 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 463 (+5) шт.
  • артиллерийских систем — 40 711 (+76) шт.
  • РСЗО/MLRS — 1 753 (+0) ед.
  • средства ПВО 1 354 (+1) ед.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов — 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 258 091 (+2 229) шт.
  • крылатые ракеты — 4 579 (+30) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 91 582 (+160) шт.
  • специальная техника — 4 136 (+0) ед.

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Топ комментарии
+19
Минув 4449 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика файно, арта та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 325 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
26.04.2026 09:03 Ответить
+16
Для поповнення піхоти для "м'ясних штурмів" на "СВО" у рашистів є така агітка (обережно - матюки!):

26.04.2026 08:52 Ответить
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
26.04.2026 08:18 Ответить
"Дроноуловители" кацапам теж потрібні - щоб відволікали увагу на себе, і таким чином, допомагали в штурмах..
показать весь комментарий
26.04.2026 09:17 Ответить
26.04.2026 09:06 Ответить
І ППОшечка! 🛬💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
26.04.2026 09:35 Ответить
"Бєлоє солнце пустині" : "Стрєлялі"

26.04.2026 10:18 Ответить
26.04.2026 12:06 Ответить
Африканские Бармалеи - они такие! 👌
26.04.2026 14:38 Ответить
Рашист пише про "украинских операторов дронов":

26.04.2026 16:41 Ответить
Дякують за оперативний звіт щодо удару БПЛА по командному пункту "ФСБ" в Донецьку:

26.04.2026 15:23 Ответить
Писали, що вчора чи позавчора БПЛА долетіли до Рязані та вдарили по першому поверху казарми місцевого військового училища "ВДВ".
От і реакція з пітьми:

26.04.2026 18:17 Ответить
 
 