Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 325 650 человек (+960 за сутки), 11 892 танка, 40 711 артиллерийских систем, 24 463 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 325 650 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составляют:
- Личного состава — около 1 325 650 (+960) человек
- танков — 11 892 (+0) шт.
- боевых бронированных машин — 24 463 (+5) шт.
- артиллерийских систем — 40 711 (+76) шт.
- РСЗО/MLRS — 1 753 (+0) ед.
- средства ПВО 1 354 (+1) ед.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов — 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 258 091 (+2 229) шт.
- крылатые ракеты — 4 579 (+30) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 91 582 (+160) шт.
- специальная техника — 4 136 (+0) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+19 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий26.04.2026 09:03 Ответить Ссылка
+16 Тонка червона лінія
показать весь комментарий26.04.2026 08:52 Ответить Ссылка
+10 tarasii smila #448870
показать весь комментарий26.04.2026 08:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
242!! одиниці знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Броня мінімум (без танчиків), логістика файно, арта та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 325 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
От і реакція з пітьми: